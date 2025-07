Între 1 și 3 august, Reșița găzduiește a doua ediție a Street Delivery și UrbanEye Film Festival la Reșița, sub evenimentul „Trezim Furnalul!”. După ediția din 2024, dedicată Fantasticului Funicular, „Trezim Furnalul!” readuce comunitatea reșițeană în stradă, în jurul Furnalului nr. 2, cel mai impunător obiectiv de patrimoniu industrial al orașului, simbol al celor peste 250 de ani de industrie siderurgică. Evenimentul se află sub egida Reșița 250LAB și este organizat de Asociația Make Better și Asociația Arta în Dialog, cu sprijinul Primăriei Reșița și Artrom Steel Tubes, în parteneriat cu o serie de organizații locale și naționale.

Furnalul nr. 2 a fost salvat de la prelucrarea ca fier vechi și clasat ca monument istoric prin eforturile comune ale ultimei generații de angajați ai combinatului, ale unor oameni pasionați de patrimoniu industrial și al susținătorilor din instituții cheie. Astăzi, furnalul și întreg situl pe care se află sunt un spațiu deschis pentru imaginație și dialog civic. Evenimentul „Trezim Furnalul!” creează astfel cadrul pentru un exercițiu colectiv de reflecție, dezbatere, cunoaștere și recunoaștere a potențialului de valorificare a furnalului pentru comunitate și oraș—un cadru deschis și prietenos pentru toate categoriile de vârstă.

„Unii reșițeni țin mult la furnalul lor. Alții nu înțeleg fascinația pentru ceea ce ei văd ca fiind o grămadă de fier vechi. Cred că împreună, prin poveștile celor care au trăit și au muncit aici și prin privirea noastră ațintită asupra lui din afară, putem trezi furnalul la o viață nouă. Street Delivery x UrbanEye este o invitație deschisă către comunitate: să ne uităm altfel la moștenirea noastră industrială, să recunoaștem în ea o memorie vie care merită ascultată, repovestită și reinventată.” (Ana Schlupp, dir. exec. Fundația Comunitară Banatul Montan)

Sub formatul Street Delivery, MKBT și partenerii propun un program divers: porți deschise la Furnal–-un eveniment public unic pentru Reșița, tururi ghidate în pesaj, o caravană artistică și o masă comunitară, ateliere interactive pentru tineri și copii, intervenții ghidate de artiști, expoziții și dezbateri publice pe teme legate de valorificarea furnalului și a patrimoniului industrial local, precum și prezentarea scenariilor de revitalizare propuse de studenții școlii de vară interdisciplinare de arhitectură.

Festivalul de Film UrbanEye, proiect unic dedicat filmului, arhitecturii și urbanismului,

aduce la Reșița o serie de proiecții de film în aer liber, pe Strada Furnalelor și la Centrul Cultural Școala Pittner, tururi ghidate în zona industrială, precum și un program bogat în evenimente dedicate copiilor și tinerilor. Lista evenimentelor pentru copii include un atelier de arhitectură în care copiii sunt încurajați să descopere Furnalul nr. 2 și povestea lui, un spectacol pentru copii inspirat de povești create chiar de cei mici, lansarea unei cărți ilustrate—rezultatul a doua ateliere care au avut loc vara aceasta. Tinerilor și adolescenților le este dedicat un atelier de patrimoniu și explorare urbană prin film care se va încheia cu realizarea unui scurtmetraj proiectat în cadrul evenimentului.

