China a construit un număr record de centrale pe cărbune în ciuda investițiilor în energia verde

China a construit în 2025 un număr record de centrale pe cărbune în comparație cu ultimii ani, potrivit AP. Peste 50 de fabrici mari pe cărbune, unități cu cazane și turbine cu o capacitate de generare de cel puțin 1 gigawatt, au fost puse în funcțiune în 2025. Fiecare unitate poate alimenta de la câteva sute de mii până la peste două milioane de locuințe, în funcție de consumul de energie. În ultimul deceniu, China a inaugurat 20 de centrale pe an.

În total, China a suplimentat rețeaua cu 78 de gigawați prin centralele pe cărbune, o creștere bruscă față de anii precedenți, potrivit raportului comun al Centrului pentru Cercetare a Energiei și Aerului Curat și al Global Energy Monitor.

„Amploarea dezvoltării este uimitoare. Numai în 2025, China a comandat mai multă capacitate de producție pe bază de cărbune decât India în ultimul deceniu”, a declarat co-autoarea raportului, Christine Shearer, de la Global Energy Monitor.

Pe lângă implicațiile privind poluarea, poate să pară ciudată decizia chinezilor care în ultimii ani au investit masiv și în energia eoliană și solară. În 2025, China a adăugat 315 gigawați din energia solară și 119 gigawați din energie eoliană în 2025, conform statisticilor Administrației Naționale pentru Energie a guvernului.

În plus, noile unități produc mult mai mult decât este nevoie la ora actuală în China. Economiștii sunt cei care au oferit explicația. China se află într-un stadiu de dezvoltare sub Statele Unite sau Europa și are nevoie de mai multă energie pentru a continua să crească. De exemplu, dacă tot mai mulți dintre cei 1,4 miliarde de locuitori ai națiunii vor ajunge în clasa de mijloc, ei își vor permite aparate de aer condiționat și mașini de spălat. Practic, peste noapte cererea va crește din nou, până la un nivel greu de prevăzut.

De asemenea, energia electrică este necesară pentru a menține fabricile din China în funcțiune, inclusiv unitățile de inteligență artificială. Mari consumatoare de energie, acestea reprezintă o prioritate a guvernului, care încearcă să transforme țara într-un lider în tehnologie.

Nu în cele din urmă, sistemul național din China nu s-a dezvoltat uniform. Autoritățile iau în calcul și riscurile de securitate care se diminuează prin dezvoltarea unor surse multiple de energie.

(sursa: Mediafax)