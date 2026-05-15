Misterul tragediei din Maldive: toxicitatea oxigenului și curenții puternici, posibile cauze ale morții celor cinci scafandri italieni

Tragedie în Maldive: cinci scafandri italieni au murit într-o peșteră submarină. O profesoară și fiica ei, printre victime

Cinci cetățeni italieni și-au pierdut viața într-un grav accident de scufundare produs în Maldive, într-una dintre cele mai populare destinații turistice din lume pentru pasionații de explorări subacvatice, potrivit BBC. Tragedia s-a petrecut în atolul Vaavu, la aproximativ 100 de kilometri sud de capitala Malé, iar autoritățile locale desfășoară în continuare o operațiune extrem de dificilă de recuperare a trupurilor.

Potrivit Ministerului de Externe de la Roma, cei cinci scafandri ar fi încercat să exploreze peșteri submarine situate la o adâncime de aproximativ 50 de metri. Armata din Maldive a anunțat că unul dintre corpurile victimelor a fost găsit într-o cavitate aflată la circa 60 de metri sub apă, iar ceilalți patru scafandri sunt considerați încă în aceeași zonă.

Autoritățile au descris misiunea de recuperare drept una „cu risc foarte ridicat”, din cauza adâncimii, a curenților puternici și a condițiilor meteo nefavorabile.

Victimele făceau parte dintr-o echipă a Universității din Genova

Patru dintre victime erau membri ai unei echipe asociate cu University of Genoa. Universitatea a confirmat identitatea celor decedați și a transmis un mesaj de condoleanțe public.

Printre victime se află Monica Montefalcone, profesoară de ecologie marină și una dintre cele mai respectate specialiste italiene în domeniu. Alături de ea a murit și fiica sa, Giorgia Sommacal, studentă și pasionată de biologie marină.

Celelalte victime sunt cercetătoarea Muriel Oddenino, absolventul de biologie marină Federico Gualtieri și instructorul de scufundări Gianluca Benedetti, manager al operațiunilor de navigație pe ambarcațiunea de pe care grupul a intrat în apă.

Potrivit presei locale, cei cinci au început scufundarea joi dimineață. După mai multe ore fără niciun semn din partea lor, echipajul vasului de scufundări i-a declarat dispăruți și a alertat autoritățile.

Condițiile meteo, un factor major în tragedie

Poliția din Maldive a confirmat că vremea era extrem de nefavorabilă în momentul accidentului. În regiune fusese emisă o avertizare cod galben pentru ambarcațiunile de pasageri și pescari, din cauza valurilor puternice și a curenților periculoși.

Specialiștii spun că Oceanul Indian poate deveni mult mai periculos decât alte zone cunoscute pentru scufundări, inclusiv Marea Mediterană. Curentii submarini puternici pot destabiliza rapid chiar și scafandri experimentați, mai ales în apropierea peșterilor și formațiunilor coraligene.

Ambasadorul Italiei în Sri Lanka, Damiano Francovigh, a declarat pentru presa italiană că operațiunile de recuperare au fost suspendate temporar și vor fi reluate imediat ce condițiile meteo vor permite acest lucru.

Suspiciuni privind toxicitatea oxigenului

Cauza exactă a tragediei nu a fost încă stabilită, însă mai mulți experți italieni au avansat ipoteza unei intoxicații cu oxigen, cunoscută și sub denumirea de hiperoxie.

Pneumologul Claudio Micheletto, directorul secției de pneumologie a Spitalului Universitar din Verona, a explicat că o concentrație prea mare de oxigen în amestecul respirator poate deveni letală la adâncimi mari.

Scafandrii folosesc în mod obișnuit aer comprimat format din aproximativ 21% oxigen și 79% azot. În unele cazuri, pentru a prelungi timpul petrecut sub apă, este utilizat nitroxul — un amestec cu o concentrație mai ridicată de oxigen.

La adâncimi de peste 50 de metri, însă, oxigenul poate deveni toxic pentru organism.

„În timpul scufundării apar amețeli, dureri, dezorientare și alterarea stării de conștiență. În astfel de condiții, revenirea la suprafață poate deveni imposibilă”, a explicat Micheletto pentru presa italiană.

Un alt expert în scufundări, Maurizio Uras, a subliniat că utilizarea unui amestec greșit de gaze la adâncimi extreme poate provoca reacții fatale în doar câteva minute.

„Era una dintre cele mai bune scafandre din lume”

Soțul Monicăi Montefalcone, Carlo Sommacal, a declarat pentru cotidianul italian La Repubblica că profesoara era „extrem de pregătită și meticuloasă” și că nu și-ar fi pus niciodată fiica în pericol.

„Poate unul dintre ei a avut probleme, poate cu buteliile de oxigen. Nu știu”, a spus acesta, vizibil afectat de tragedie.

Declarațiile sale au amplificat șocul produs în Italia, mai ales că Monica Montefalcone era considerată o expertă cu experiență vastă în scufundări și cercetare marină.

Cel mai grav accident de scufundare din Maldive

Autoritățile locale consideră că acesta ar putea fi cel mai grav accident colectiv de scufundare produs vreodată în Maldive.

Deși accidentele de snorkeling și scuba diving sunt relativ rare în arhipelag, în ultimii ani au fost raportate mai multe incidente fatale. În decembrie anul trecut, o scafandră britanică experimentată a murit într-un accident în apropierea stațiunii Ellaidhoo, iar soțul ei a decedat câteva zile mai târziu după ce s-a simțit rău.

În 2024, un parlamentar japonez și-a pierdut viața în timp ce făcea snorkeling în atolul Lhaviyani.