Jurnalul.ro Ştiri Externe Cipru preia preşedinţia rotativă a Consiliului UE cu negocieri dificile în perspectivă

Cipru preia preşedinţia rotativă a Consiliului UE cu negocieri dificile în perspectivă

de Redacția Jurnalul    |    01 Ian 2026   •   16:45
Cipru preia joi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european, informează dpa.

Urmând preşedinţiei Danemarcei, până la sfârşitul lunii iunie reprezentanţii ciprioţi vor conduce reuniuni ministeriale şi vor media în disputele dintre statele membre UE.

Este de aşteptat ca principalele teme ale UE în prima jumătate a anului 2026 să fie reformele privind stimularea competitivităţii, continuarea sprijinului pentru Ucraina şi paşi suplimentari pentru combaterea migraţiei nereglementate.

Convenirea următorului buget pe termen lung al Uniunii este de aşteptat să reprezinte o provocare, printre alte proiecte legislative în desfăşurare.

Noile propuneri ale Comisiei Europene de a nu urmări eliminarea completă a motorului cu combustie internă până în 2035 urmează, de asemenea, să fie discutate în cadrul preşedinţiei cipriote a Consiliului UE.

Cipru, care a adoptat motto-ul "O Uniune autonomă. Deschisă către lume" în perioada în care va asigura preşedinţia Consiliului UE, are o populaţie de aproximativ un milion de locuitori.

Naţiunea de pe această insulă din Marea Mediterană este împărţită în două, ciprioţii greci conducând în partea de sud, în timp ce ciprioţii turci conduc în partea de nord. Republica Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută doar de către Turcia.

AGERPRES

Subiecte în articol: cipru presedintie rotativa consiliul uniunii europene
