Alertă în spitale! O ciupercă mortală, rezistentă la medicamente, se răspândește într-un ritm alarmant

Ciuperca, Candida auris, a fost identificată în Asia în 2009, dar a fost semnalată pentru prima dată în SUA în 2016.

Cercetătorii de la Centre for Disease Control and Prevention (CDC) au raportat că ciuperca, un tip de drojdie numită Candida auris sau C. auris, poate provoca boli grave la persoanele cu un sistem imunitar slăbit.

Numărul de persoane diagnosticate, precum și numărul celor care au fost depistate prin screening ca fiind purtătoare de C. auris, a crescut într-un ritm alarmant de când ciuperca a fost semnalată pentru prima dată în SUA în 2016, relatează Sky News.

Dr. Meghan Lyman, medic-șef al secției de boli micotice a CDC, a declarat că aceste creșteri, "în special în ultimii ani, sunt cu adevărat îngrijorătoare pentru noi".

"Am observat creșteri nu doar în zonele de transmitere continuă, ci și în zone noi", a spus ea.

Dr. Lyman s-a declarat, de asemenea, îngrijorată de numărul tot mai mare de mostre de ciuperci rezistente la tratamentele obișnuite pentru acestea.

Dr. Waleed Javaid, epidemiolog și director al departamentului de prevenire și control al infecțiilor de la Mount Sinai Downtown din New York, a declarat că această ciupercă este "îngrijorătoare".

"Dar nu vrem ca oamenii care au urmărit "The Last Of Us" să creadă că vom muri cu toții", a declarat Dr. Javaid: "Este o infecție care apare la persoane bolnave care, de obicei, au o mulțime de alte probleme".

Ciuperca, care poate fi găsită pe piele și în tot corpul, nu reprezintă o amenințare pentru persoanele sănătoase, dar aproximativ o treime dintre persoanele care se îmbolnăvesc de C. auris mor.

Ciuperca a fost detectată în mai mult de jumătate din toate statele americane. Numărul de infecții din SUA a crescut cu 95% între 2020 și 2021.

