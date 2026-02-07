Compania franceză Capgemini vinde filiala din SUA, care furniza servicii pentru ICE

Guvernul Franței ceruse companiei să fie mai transparentă în privința relațiilor cu ICE, după îngrijorările apărute în Franța și în alte țări legate de acțiunile agenției în Minneapolis. În luna ianuarie, doi cetățeni americani au fost împușcați mortal în timpul unor operațiuni ale ofițerilor ICE.

Capgemini a transmis într-un comunicat că regulile de lucru cu agențiile guvernului federal al SUA nu i-au permis să aibă „un control adecvat” asupra anumitor aspecte ale operațiunilor filialei, astfel încât acestea să fie aliniate cu obiectivele grupului, motiv pentru care începe imediat procesul de vânzare.

Capgemini nu a oferit alte explicații privind decizia, dar a menționat că filiala reprezintă doar 0,4% din veniturile estimate ale companiei pentru 2025.

Directorul general Aiman Ezzat a afirmat că a aflat recent despre contractul filialei cu ICE și că natura și amploarea acestei activități au ridicat semne de întrebare față de ceea ce face, de regulă, compania.

Capgemini este o companie de consultanță și tehnologie care are peste 340.000 de angajați în mai mult de 50 de țări.

(sursa: Mediafax)