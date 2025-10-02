Condamnată la închisoare pe viață după ce și-a otrăvit socrii cu ciuperci, o australincă face apel

La începutul lunii trecute, Patterson a fost condamnată la închisoare pe viață după ce juriul a găsit-o vinovată de uciderea a trei rude și de tentativa de omor asupra unei alte rude, cărora le-a servit vită Wellington, cu sos de ciuperci otrăvitoare.

Ea și-a susținut nevinovăția pe parcursul procesului care a durat 11 săptămâni, susținând că masa criminală a fost un accident, relatează BBC.

În cadrul scurtei audieri administrative de joi nu au fost furnizate detalii cu privire la motivele invocate pentru apel, iar acesta nu a fost încă depus în mod oficial. Apelul nu este un drept automat – echipa sa de avocați trebuie să convingă curtea de apel din statul Victoria că au existat erori juridice și că ar trebui să audieze apelul.

Patterson a fost condamnată la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare timp de cel puțin 33 de ani. Pedeapsa cu închisoarea, una dintre cele mai lungi aplicate vreodată unei femei în Australia, înseamnă că Erin Patterson, care a împlinit 51 de ani săptămâna aceasta, va avea peste 80 de ani înainte de a putea solicita eliberarea condiționată.

Patterson și-a ucis socrii, Don și Gail Patterson, ambii în vârstă de 70 de ani, și sora lui Gail, Heather Wilkinson, în vârstă de 66 de ani, după ce le-a servit o friptură Wellington otrăvită la casa ei din Victoria, în 2023.

Soțul lui Heather, Ian Wilkinson, un pastor local, a supraviețuit prânzului după ce și-a revenit din comă și are în continuare probleme de sănătate legate de otrăvirea cu ciuperci.

Cazul a provocat un val de șoc în micul oraș Korumburra, unde locuiau familiile Patterson și Wilkinson.

Procesul de crimă, care a durat câteva săptămâni în acest an și a atras atenția internațională, s-a încheiat cu un juriu format din 12 membri care a găsit-o pe Patterson vinovată de toate acuzațiile. Un judecător al Curții Supreme a declarat că infracțiunile lui Patterson erau de „cea mai gravă categorie” și implicau o „acoperire elaborată”. Judecătorul Christopher Beale a adăugat că Patterson „nu a arătat milă” pentru victimele sale în zilele ce au urmat prânzului, în timp ce cei care mâncaseră masa otrăvită luptau pentru viața lor în spital.

(sursa: Mediafax)