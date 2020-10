Coronavirus la vârful UE. Ursula von der Leyen s-a autoizolat

Mario Salerno

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, s-a autoizolat după ce s-a întâlnit cu o persoană confirmată pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters.



Am fost informată că am participat marţea trecută la o întâlnire la care a asistat o persoană testată ieri pozitiv la COVID-19. 'În conformitate cu regulile în vigoare, mă autoizolez, prin urmare, până mâine dimineaţă. Am fost testată negativ joi şi voi fi testată din nou astăzi", a scris aceasta, pe Twitter.