Cutremur de aproape 8 grade, în Rusia

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia, declanşând o avertizare de tsunami, a anunţat Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), notează AFP.



Cutremurul de vineri a avut loc la ora locală 06:58 (joi, 18:58 GMT), la 128 de kilometri est de oraşul rus Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de 10 kilometri, determinând Centrul de Avertizare de Tsunami din Pacific din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie al SUA din Hawaii să emită o avertizare privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din apropiere.



Un seism cu magnitudinea de 7,4 a lovit deja regiunea sâmbătă, la o adâncime de 39,5 km, la 111 km est de Petropavlovsk-Kamceatski.



Parte a Cercului de Foc al Pacificului, Kamceatka are circa 30 de vulcani activi dintr-un total de aproape 130, înscrişi pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1996.



Pe lângă activitatea vulcanică intensă, regiunea este afectată de cutremure constante, fiind situată la marginea plăcii tectonice nord-americane, la graniţa dintre plăcile eurasiatică şi pacifică şi foarte aproape de placa filipineză, motiv pentru care aceasta este una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă.

Sursa: AGERPRES