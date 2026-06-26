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Cutremur după cutremur, în Venezuela

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   00:40
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Cutremur după cutremur, în Venezuela
Dezastru în Venezuela după o serie de cutremure violente:

Venezuela numărase ieri 164 de morți și aproape 1.000 de răniți în urma dublei catastrofe care a lovit miercuri țara, însă modelele predictive ale Serviciului seismologic american (USGS) arată că bilanțul ar putea depăși pragul horror de 10.000 de morți.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2, și unul și mai puternic, de 7,5, care a urmat după numai 39 de secunde, au dărâmat zeci de clădiri, avariind inclusiv cel mai mare aeroport din țară, situat pe coastă, la nord de Caracas. Cursurile școlare au fost suspendate pentru restul săptămânii.

Mulți venezueleni se aflau acasă când s-au produs cutremurele, pe 24 iunie fiind sărbătoare legală - ziua bătăliei decisive din 1821, care a dus la independența față de Spania.

Conform primelor evaluări, infrastructura petrolieră nu părea să fi fost afectată. 

Venezuela este situată într-o zonă seismică activă, la punctul de întâlnire dintre placa tectonică a Caraibelor și cea sud-americană.

Conform USGS, aproximativ 30.000 de persoane au murit în 1812, când un cutremur a provocat distrugeri pe scară largă în orașele Caracas și Merida.

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Subiecte în articol: cutremur Venezuela morti catastrofa
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