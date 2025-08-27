Danemarca cere explicații ambasadorului SUA cu privire la influențarea locuitorilor din Groenlanda

„Orice încercare de a interveni în treburile interne ale regatului Danemarcei va fi, desigur, inacceptabilă”, a declarat șeful diplomației daneze pentru mass media națională:

Conform surselor locale, guvernul danez suspectează că cel puțin trei cetățeni americani cu legături în administrația Trump ar fi implicați în operațiuni de influență în Groenlanda, care se află sub autoritatea Danemarcei.

De la preluarea mandatului, președintelele SUA, Donald Trump ,a declarat în mai multe rânduri că și-ar dori anexarea Groenlandei, invocând motive de securitate națională și internațională, și nu a exclus utilizarea forței militare.