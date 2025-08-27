x close
Danemarca cere explicații ambasadorului SUA cu privire la influențarea locuitorilor din Groenlanda

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   17:15
Sursa foto: Hepta/Lars Løkke Rasmussen

Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, l-a convocat pe Ambasadorul Statelor Unite, după ce au apărut informații conform cărora cetățeni americani desfășoară operațiuni de influență în Groenlanda, titrează Reuters.

„Orice încercare de a interveni în treburile interne ale regatului Danemarcei va fi, desigur, inacceptabilă”, a declarat șeful diplomației daneze pentru mass media națională:

Conform surselor locale, guvernul danez suspectează că cel puțin trei cetățeni americani cu legături în administrația Trump ar fi implicați în operațiuni de influență în Groenlanda, care  se află sub autoritatea Danemarcei.

De la preluarea mandatului, președintelele SUA, Donald Trump ,a declarat în mai multe rânduri că și-ar dori anexarea Groenlandei, invocând motive de securitate națională și internațională, și nu a exclus utilizarea forței militare.

