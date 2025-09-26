De ce alegerile parlamentare din Moldova sunt importante

Partidul pro-european de guvernământ, PAS, fondat de președinta Maia Sandu, speră să-și păstreze majoritatea în parlament. Sandu a fost aleasă președintă în 2020 și realeasă anul trecut.

PAS va avea probabil de înfruntat o provocare dificilă din partea Blocului Patriotic, un grup de partide de opoziție pro-ruse, dintre care cel mai mare este Partidul Socialiștilor, al cărui lider, Igor Dodon, a fost înlăturat de Sandu din funcția de președinte în alegerile din 2020.

Sondajele recente sugerează că PAS își va pierde majoritatea în cadrul organismului cu 101 de locuri, forțându-l să caute o coaliție cu entități mai mici. Acestea ar putea include Partidul Nostru și Blocul Alternativa.

Reuters notează că PAS își propune ca țara să adere la UE până în 2030 și afirmă că acest lucru este esențial pentru viitorul economic al națiunii și pentru rezistența sa împotriva încercărilor Rusiei de a o menține în orbita Moscovei.

Rezultatul este important și pentru Europa, care încearcă să contracareze influența Rusiei după invazia pe scară largă a Ucrainei. În august, liderii Franței, Germaniei și Poloniei au vizitat Chișinăul pentru a-și sublinia sprijinul pentru Maia Sandu.

Mulți alegători sunt însă mai preocupați de problemele economice din una dintre cele mai sărace țări ale Europei. Aceștia se confruntă cu o inflație ridicată și au văzut puține progrese în ceea ce privește promisiunea guvernului de a combate corupția.

Oficialii moldoveni acuză de mult timp Moscova că subminează independența Moldovei provocând o criză energetică și alimentând sentimentele antiguvernamentale pentru a sabota eforturile Moldovei de aderare la UE.

Rusia neagă amestecul în afacerile Moldovei și afirmă că Chișinăul provoacă isterie anti-rusă în scopuri politice.

Pe măsură ce votul se apropie, Sandu a acuzat Rusia că încearcă să influențeze rezultatul prin știri false, finanțarea ilegală a partidelor, cumpărarea de voturi și organizarea de proteste. În ultimele săptămâni, poliția a efectuat zeci de raiduri în legătură cu finanțarea politică ilicită, iar luni, forțele de securitate au arestat 74 de persoane pentru ceea ce autoritățile au numit eforturi susținute de Rusia de a provoca tulburări.

