Decizie fără precedent: Elveția votează limitarea populației la 10 milioane

Țara are 9,1 milioane de rezidenți permanenți, iar experții se tem că această măsură va limita accesul companiilor la muncitorii străini.

Elveția va vota printr-un referendum o propunere radicală de plafonare a populației țării la 10 milioane de oameni, o mișcare care ar putea amenința acordurile UE și ar putea limita accesul companiilor la lucrători străini calificați.

Inițiativa, care a atras cele 100.000 de semnături necesare pentru a impune organizarea unor scrutinuri naționale în cadrul sistemului de democrație directă al Elveției, este susținută de puternicul partid de dreapta Partidul Popular Elvețian (SVP) și va fi votată la mijlocul lunii iunie, a anunțat guvernul miercuri, potrivit swissinfo.ch.

Elveția vrea să limiteze populația rezidentă permanentă

Propunerea urmărește limitarea populației rezidente permanente a Elveției la maximum 10 milioane de persoane înainte de 2050 și declanșarea unor măsuri dacă populația depășește 9,5 milioane înainte de această dată.

Acestea ar include limitarea numărului de persoane care beneficiază de azil.

Populația actuală a țării este de 9,1 milioane de locuitori, iar Elveția are un nivel ridicat de imigrație, pentru că oamenii sunt atrași de salariile mari și de calitatea vieții. Elveția are una dintre cele mai mari proporții de rezidenți străini din Europa, de 27% conform cifrelor oficiale, iar populația sa a crescut cu aproximativ 25% din anul 2000, mult mai mult decât majoritatea țărilor vecine.



Îngrijorări privind imigrația din Europa

Referendumul elvețian are loc pe fondul unei creșteri a neliniștii publice față de nivelul ridicat al imigrației în Europa, unde îngrijorările legate de presiunea asupra locuințelor, serviciilor publice și piețelor muncii au alimentat sprijinul pentru partidele de extremă dreapta care susțin controale mai stricte ale migrației în mai multe țări.

Sprijinul intern pentru vot este ridicat, cu o frustrare crescândă față de lipsa locuințelor și ceea ce susținătorii au denunțat drept „imigrație necontrolată”, arată și Financial Times.

SVP, cel mai mare partid din țară, susține că „explozia demografică” copleșește infrastructura, distruge mediul și duce la creșterea și mai mare a chiriilor. „După afluxul de peste 180.000 de persoane într-un singur an, trebuie în sfârșit luate măsuri”, a declarat partidul, care militează activ pentru „inițiativa de sustenabilitate”.

60% dintre elvețieni vor să restricționeze imigrația

Un sondaj recent realizat de grupul de cercetare LeeWas, realizat pe un eșantion de peste 10.000 de persoane, a constatat că 48% dintre respondenți au susținut măsura, ceea ce indică un vot strâns. Michael Hermann, expert politic și expert în sondaje la firma de cercetare Sotomo, a declarat că firma a realizat două sondaje pe marginea propunerii, care au arătat că 60% dintre alegătorii elvețieni doresc restricționarea imigrației.

„În opinia mea, succesul acestei inițiative este de 50/50. Inițiativele încep în mod normal cu un procent ridicat de oameni care spun că ar vota da, dar acest procent scade pe măsură ce se apropie votul”, a spus el.

Dacă populația depășește 10 milioane, guvernul ar trebui să utilizeze toate instrumentele politice disponibile pentru a o reduce, conform propunerii, inclusiv renegocierea sau încetarea acordurilor internaționale care stimulează creșterea populației, cum ar fi libera circulație a persoanelor între Elveția și UE.

Conform unora dintre cele mai extreme predicții, populația ar putea ajunge la 10 milioane încă din 2035.

Cu toate acestea, inițiativa nu stabilește un sistem detaliat de gestionare a cotelor sau a migrației, ci doar impune o plafonare strictă, care s-ar traduce într-o oprire aproape completă a imigrației forței de muncă suplimentare odată ce aceasta va fi atinsă, au avertizat experții.

Companiile elvețiene sunt îngrijorate: rămân fără muncitori

Dacă inițiativa primește un vot pozitiv, ar putea avea consecințe de amploare pentru companiile globale ale țării, de la gigantul bunurilor de larg consum Nestlé până la grupurile farmaceutice Novartis și Roche, care se bazează în mare măsură pe imigranți.

Grupul de lobby de afaceri Economiesuisse a numit-o o „inițiativă haotică” și a declarat că firmele elvețiene se bazează pe lucrători din UE și din zona Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) pentru ocuparea locurilor de muncă.

Fără aceștia, companiile s-ar putea reloca în străinătate, ar putea pierde venituri fiscale, ar putea înregistra o încetinire a inovației și o scădere a nivelului serviciilor, a avertizat acesta. „Au existat unele inițiative anti-imigrație înainte, dar nu am mai văzut niciodată o propunere atât de extremă de plafonare fixă”, a declarat economistul-șef al Economiesuisse, Rudolf Minsch.

Documentul de cercetare al grupului de lobby privind propunerea subliniază faptul că lucrătorii din UE/AELS contribuie disproporționat la sistemul elvețian de pensii în raport cu beneficiile primite, ceea ce înseamnă că reducerea imigrației ar împovăra și finanțele asigurărilor sociale.

Referendumul ar putea pune în pericol acordul dintre Berna și Bruxelles

De asemenea, ar putea deraia un nou acord negociat cu atenție, încheiat anul trecut între Berna și Bruxelles, pentru a menține și îmbunătăți accesul Elveției la piața unică a UE.

Consiliul federal elvețian — ramura executivă a țării — precum și Parlamentul au recomandat respingerea votului, avertizând că acesta ar pune în pericol creșterea economică și ar deraia tratate cheie.

Există, de asemenea, riscul ca Elveția să nu mai participe la sistemele Schengen și Dublin, a avertizat consiliul.

Sprijinul pentru propunere este generat de presiunea uriașă asupra infrastructurii și școlilor, precum și de o lipsă severă de locuințe, a declarat Christian Joppke, profesor de sociologie la Universitatea din Berna. „Dar dacă această inițiativă este acceptată, va fi dezastruoasă”, spune el.

(sursa: Mediafax)