Democrații susțin că administrația Trump a subminat și politizat activitatea agențiilor de spionaj

Aceștia susțin că agențiile de spionaj americane au fost subminate și politizate în timpul președinției lui Donald Trump.

Senatorul Mark Warner din Virginia a afirmat, în timpul unui discurs în plen, că administrația Trump a recompensat loialitatea în detrimentul competenței. El a adăugat că au fost eliminați ofițeri de informații cu experiență, inclusiv fostul șef al Agenției Naționale de Securitate, potrivit AP.

Warner a menționat, de asemenea, că reducerile drastice ale agențiilor de informații au blocat eforturile de combatere a dezinformării străine. În același timp, acestea au redus capacitatea de apărare cibernetică a țării.

Riscuri externe crescute

„China, Rusia și alți adversari vor încerca să profite de aceste schimbări pe fondul tensiunilor globale în creștere”, a spus Warner. El a adăugat: „Asistăm, în timp real, la o administrație care elimină barierele de protecție care au apărat această țară de generații”.

Directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a acuzat administrațiile anterioare că au exploatat activitatea de informații în scopuri politice.

Ea a invocat politizarea ca unul dintre motivele pentru care a revocat, în acest an, autorizațiile de securitate ale 37 de actuali și foști oficiali ai securității naționale.

Doi democrați din Camera Reprezentanților, Jim Himes din Connecticut și Joaquin Castro din Texas, i-au scris joi lui Gabbard. Ei au solicitat informații despre faptul dacă atacurile asupra presupuselor ambarcațiuni ale cartelurilor de droguri au determinat unele țări să limiteze informațiile pe care le împărtășesc cu SUA.

Scrisoarea vine după rapoarte recente potrivit cărora Columbia, Marea Britanie și Țările de Jos au redus schimbul de informații cu SUA.

Atacurile au ucis zeci de persoane implicate, potrivit guvernului, în traficul de droguri. Aceste incidente au ridicat întrebări despre procesul echitabil, dreptul internațional și utilizarea forței.

Președintele Columbiei a scris pe rețelele de socializare că schimbul de informații va fi restricționat „atât timp cât vor continua atacurile cu rachete asupra ambarcațiunilor din Caraibe”.

Parlamentarii au adăugat în scrisoarea către Gabbard: „În măsura în care uciderile țintite ale presupușilor traficanți de droguri sau alte politici reduc disponibilitatea partenerilor noștri de a colabora strâns cu agențiile noastre de securitate națională, Statele Unite vor fi mai puțin sigure ca urmare”.

Răspuns oficial

Ca răspuns la întrebările referitoare la scrisoare, un purtător de cuvânt al lui Gabbard a făcut referire la recentele comentarii ale secretarului de stat Marco Rubio privind parteneriatele puternice ale SUA cu Marea Britanie și alte națiuni.

Rubio a respins, de asemenea, rapoartele potrivit cărora Marea Britanie ar limita schimbul de informații cu SUA din cauza atacurilor, calificându-le drept „o poveste falsă”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)