x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Descoperire macabră: Un cadavru în stare de putrefacție, găsit în mașina unui cunoscut cântăreț

Descoperire macabră: Un cadavru în stare de putrefacție, găsit în mașina unui cunoscut cântăreț

de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   01:00
Descoperire macabră: Un cadavru în stare de putrefacție, găsit în mașina unui cunoscut cântăreț
Sursa foto: Hepta/D4vd

Poliția din Los Angeles a găsit luni un trup uman în descompunere, ascuns într-un sac aflat în portbagajul unei Tesla ce aparține cântărețului D4vd, aflat în prezent în turneu.

Un cadavru aflat în stare avansată de descompunere a fost descoperit luni într-un garaj de mașini ridicate din Los Angeles, într-un vehicul Tesla ce aparține artistului D4vd, cunoscut pentru hiturile sale și pentru prezența la festivaluri precum Coachella.

Potrivit poliției, agenții au fost chemați la depozitul auto de pe North Mansfield Avenue după ce angajații au semnalat un miros puternic provenind dintr-o mașină.

Surse citate de NBC News au precizat că rămășițele nu erau intacte, ceea ce va întârzia procesul de identificare.

Cadavrul a fost găsit într-un sac, în portbagajul vehiculului, a relatat NBC Los Angeles.

Tesla fusese ridicată după ce fusese raportată ca abandonată.

Căpitanul Robert Peters a confirmat că mașina se afla de câteva zile în spațiul de depozitare, fiind izolată între timp cu bandă galbenă de securitate.

Cazul este tratat momentan ca o investigație privind moartea unei persoane.

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cadavru
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri