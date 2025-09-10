Descoperire macabră: Un cadavru în stare de putrefacție, găsit în mașina unui cunoscut cântăreț

Un cadavru aflat în stare avansată de descompunere a fost descoperit luni într-un garaj de mașini ridicate din Los Angeles, într-un vehicul Tesla ce aparține artistului D4vd, cunoscut pentru hiturile sale și pentru prezența la festivaluri precum Coachella.

Potrivit poliției, agenții au fost chemați la depozitul auto de pe North Mansfield Avenue după ce angajații au semnalat un miros puternic provenind dintr-o mașină.

Surse citate de NBC News au precizat că rămășițele nu erau intacte, ceea ce va întârzia procesul de identificare.

Cadavrul a fost găsit într-un sac, în portbagajul vehiculului, a relatat NBC Los Angeles.

Tesla fusese ridicată după ce fusese raportată ca abandonată.

Căpitanul Robert Peters a confirmat că mașina se afla de câteva zile în spațiul de depozitare, fiind izolată între timp cu bandă galbenă de securitate.

Cazul este tratat momentan ca o investigație privind moartea unei persoane.

(sursa: Mediafax)