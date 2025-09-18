Hocus-pocus! DOJ șterge un raport care arată că terorismul extremei drepte e cel mai extins

Raportul - intitulat „Ce ne arată cercetările NIJ despre terorismul intern”, realizat de Institutul Național de Justiție (NIJ), agenție aflată în subordinea DOJ - era încă disponibil online pe 12 septembrie, dar avea să dispară a doua zi, potrivit arhivelor internet.

Documentul sublinia, încă din primul paragraf, că „numărul atacurilor de extremă dreapta depășește toate celelalte tipuri de terorism și extremism violent intern” și că, din 1990 până în prezent, extremiștii de dreapta au comis „mult mai multe” omoruri motivate ideologic decât extremiștii de stânga sau islamiștii radicali.

În total, 227 de atacuri puse pe seama extremei drepte au provocat peste 520 de morți, în timp ce, în aceeași perioadă, extremiștii de stânga au comis 42 de atacuri soldate cu 78 de victime.

Ștergerea studiului survine la doar câteva zile după uciderea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare „Turning Point USA”.

În vârstă de 31 de ani, Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timp ce vorbea la un eveniment organizat la Utah Valley University.

Autorul atacului, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat și este acuzat de crimă cu premeditare și alte capete de acuzare grave, statul solicitând pedeapsa cu moartea.

Kirk era un susținător înfocat al președintelui Donald Trump, participând la Convenția Republicană de anul trecut din Milwaukee și mobilizând tinerii alegători conservatori să-l sprijine pe actualul șef al Casei Albe.

Moartea sa a declanșat reacții dure în rândul republicanilor, care au dat vina pe „stânga radicală”.

Eliminarea raportului a fost semnalată de Daniel Malmer, doctorand la Universitatea din Carolina de Nord - Chapel Hill, care studiază radicalizarea și teoriile conspiraționiste în mediul online.

„Pagina solicitată nu a fost găsită”

Un raport recent al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA a confirmat că extremiștii violenți, interni, reprezintă o amenințare acută, avertizând că tensiunile legate de pandemie, imigrație și acuzațiile de fraudă electorală ar putea alimenta noi atacuri.

Pe pagina Departamentului de Justiție, unde fusese publicat studiul, a apărut inițial un mesaj care explica dispariția documentului printr-o „revizuire a conținutului online”.

Potrivit publicației „404 Media”, textul original anunța: „Biroul Programelor de Justiție al Departamentului Justiției își revizuiește în prezent site-urile și materialele, în conformitate cu ordine executive recente și ghidurile aferente. În timpul acestei revizuiri, unele pagini și publicații nu vor fi disponibile. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri”.

Mesajul respectiv a fost însă înlocuit din nou, de această dată cu o simplă frază: „Pagina solicitată nu a fost găsită”.

Directorul FBI, sub asediul democraților

Între timp, directorul FBI, Kash Patel, s-a confruntat marţi cu democraţii din Senat, care i-au pus la îndoială profesionalismul şi l-au acuzat de părtinire în conducerea poliției federale americane.

Această audiere în faţa Comisiei Juridice a Senatului cu privire la acţiunile sale a avut loc la câteva zile după anunţul lui prematur despre arestarea unui suspect în cadrul anchetei privind asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk.

Anunțul a relansat criticile privind competenţele sale pentru această funcţie strategică.

Autoritatea sa este cu atât mai afectată, cu cât o parte din baza electorală a preşedintelui Donald Trump i-a reproşat, la fel ca şi secretarului Justiţiei, Pam Bondi, gestionarea cazului Jeffrey Epstein, delincvent sexual mort în închisoare în august 2019, înainte de procesul său pentru exploatare sexuală.

„Promiteţi că veţi publica dosarul Epstein, dar acum păstraţi dosarul Epstein secret. Anunţaţi arestarea unui suspect într-un asasinat grav şi, ups!, nu mai aveţi niciun suspect!”, a afirmat senatorul democrat Cory Booker.

Kash Patel a trebuit să se justifice din nou că s-a lăudat pe X, la câteva ore după asasinarea lui Charlie Kirk, pe 10 septembrie, că presupusul autor al acestui „asasinat atroce” a fost arestat, subminând poziţia mult mai rezervată a autorităţilor locale.

Ulterior, el a fost nevoit să retracteze, stânjenit, anunţând că acest suspect, scos din dosar, a fost eliberat.

La audierea de marţi, el a recunoscut că ar fi „putut să se exprime mai prudent”, dar a negat că ar fi comis „o eroare”.

„Nu ştiţi nimic despre planurile de destituire a agenţilor FBI şi totuşi sunteţi direct implicat în aceste planuri!”, a continuat senatorul Booker, în timp ce Kash Patel a respins orice caracter partizan în valul de concedieri pe care l-a efectuat, dând asigurări că se bazează exclusiv pe criterii de competenţă profesională.

„Nu cred că vă aflaţi la locul dumneavoastră în FBI. Dar iată, domnule Patel, nu cred că veţi mai fi aici mult timp”, i-a spus senatorul democrat, avertizându-l că, în ciuda loialităţii sale neclintite, Donald Trump se „va debarasa” de el fără remuşcări.

Tonul s-a înăsprit şi mai mult în timpul unui schimb de replici pe tema concedierilor din FBI cu senatorul Adam Schiff, pe care Kash Patel l-a numit „bufon politic”.

Într-o plângere civilă depusă săptămâna trecută, trei oficiali ai FBI, concediaţi brusc în august, afirmă că au fost sancţionaţi în special pentru opoziţia lor faţă de demiterea agenţilor a căror singură vină fusese că erau consideraţi insuficient aliniaţi cu priorităţile noii administraţii sau că au fost denunţaţi public de susţinătorii preşedintelui republican.

„FBI a încercat să-l închidă pe preşedinte, iar el nu a uitat asta”, a spus Kash Patel, spunând că a fost obligat să-şi păstreze postul, concediindu-i pe toţi cei care au lucrat la procedurile penale împotriva lui Donald Trump înainte de alegeri, conform plângerii.

