Donald Trump a desemnat Antifa drept „organizație teroristă internă”

Desemnările de grupări teroriste, rezervate în mod normal organizațiilor străine, permit administrației să interzică accesul membrilor și să confiște fonduri, printre alte acțiuni. Ordinul lui Trump le cere tuturor agențiilor și departamentelor să „investigheze, să perturbe și să demanteleze orice operațiuni ilegale... conduse de Antifa” și susținătorii acesteia.

Anchetatorii nu au stabilit încă un motiv pentru uciderea lui Kirk și nu există dovezi care să sugereze că suspectul crimei era afiliat cu Antifa.

Antifa - prescurtare de la antifascist - este o mișcare descentralizată, de stânga, care se opune grupărilor de extremă dreapta, rasiste și fasciste, fiind mult timp o țintă principală a lui Trump și a altor republicani.

Este o afiliere laxă, fără lideri, căreia îi lipsește o listă sau o structură a membrilor, ceea ce ridică semne de întrebare despre modul în care Trump va viza de fapt grupul.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, președintele a numit grupul un „dezastru bolnav, periculos, de stânga radicală” și a promis că va fi „investigat amănunțit”.

Cuvântul Antifa provine din cuvântul german „antifaschistisch”, o referință la un grup antifascist german din anii 1930. Deși existența Antifa în SUA datează de zeci de ani, aceasta a devenit importantă în urma primei victorii electorale a lui Trump în 2016 și a mitingului de extremă dreapta din Charlottesville din 2017, unde diverse grupuri antifasciste au început să se unească.

De atunci, activiștii care se identifică cu Antifa s-au ciocnit în mod constant cu grupuri de dreapta, atât în dispute aprinse online, cât și în altercații fizice în SUA.

Lipsa unei organizații centralizate înseamnă că celulele Antifa tind să se formeze organic, atât online, cât și offline, iar printre activiștii săi se numără anarhiști, comuniști și socialiști de linie dură care împărtășesc în general opinii antiguvernamentale, anticapitaliste, pro-LGBTQ și pro-imigrație.

Însă Antifa este uneori folosită ca termen general de către politicienii și comentatorii conservatori pentru a include alte grupuri liberale și de stânga față de care se opun politic.

(sursa: Mediafax)