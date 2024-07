Donald Trump „Nemuritorul”: Un glonț a trecut pe la urechea democrației americane

Acesta este filmul tentativei de asasinat împotriva candidatului republican la președinția SUA, incident zguduitor, pe care ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, l-a numit un „11 septembrie al politicii americane”.

Donald Trump a părăsit pe picioarele sale locul în care era să își piardă viața, salutând cu pumnul strâns mulțimea, dintre agenții de securitate care se străduiau să îl acopere.

„Toată lumea se întreabă astăzi ce va spune domnul Trump? Pe cine va acuza Donald Trump? Va acuza o conspirație la adresa sa sau va aștepta rezultatul anchetei din interiorul serviciilor speciale?”, a declarat ieri ambasadorul român, la Antena 3 CNN.

Deocamdată, fostul președinte a făcut două declarații, una sâmbătă - când a mulțumit Secret Service pentru „răspunsul rapid” și alta ieri - când a spus că „numai Dumnezeu a împiedicat să se întâmple ceva de neconceput”.

Republicanii acuză „isteria ridicolă” generată de democrați

Voci din mediul politic au legat deja tentativa de asasinat de demonizarea lui Donald Trump.

Publicația britanică The Telegraph a numărat 21 de politicieni republicani care leagă tentativa de asasinat de criticii lui Trump, în general, în timp ce opt nu s-au sfiit să dea vina direct pe președintele Joe Biden.

Steve Scalise, membru republican al Camerei Reprezentanților, a declarat: „De săptămâni întregi, liderii democrați au alimentat isteria ridicola că realegerea lui Donald Trump ar fi sfârșitul democrației în America. În mod clar, am văzut în trecut nebunii de extremă stângă acționând pe o retorică violentă. Această retorică incendiară trebuie să înceteze”.

Wesley Hunt, un congresmen din Texas, a subliniat remarcile domnului Biden în 2022, când a spus că Trump este o „amenințare pentru sufletul acestei țări”.

„Acesta nu este un incident nefericit. Aceasta a fost o tentativă de asasinat a unui nebun inspirat de retorica stângii radicale”, a spus și Rick Scott, senator din Florida.

Chiar și o fostă membră democrată a Congresului a spus că împușcăturile de sâmbătă sunt „o consecință logică a comparării repetate” a fostului președinte cu Adolf Hitler. „La urma urmei, dacă Trump ar fi cu adevărat Hitler, nu ar fi datoria lor morală să-l asasineze?”, a spus Tulsi Gabbard, citată de BBC. Ea a adăugat că se roagă pentru Trump „și pentru țara noastră”.

Celebrul lider reformist britanic Nigel Farage s-a declarat foarte supărat de atacul asupra „bunului prieten” Trump. El a spus că discursul urii, practicat de „liberalii care i se opun”, aproape „încurajează acest tip de comportament”. El a afirmat că recentele comentarii ale lui Joe Biden au pus o țintă pe Trump. „Intoleranța liberală este o problemă din ce în ce mai mare”, a adăugat Farage, care spus că și el este victima unor atacuri fizice repetate. „Dar pentru că e vorba de mine, nimănui nu-i pasă”.

Un om cu o pușcă, nederanjat de Secret Service

„Cea mai frecventă întrebare care se pune este cum a fost posibil ca un candidat la alegerile prezidențiale, și nu orice candidat, ci un fost președinte american, să fie victima unei tentative de asasinat? De ce nu beneficia de cele mai importante și riguroase măsuri de securitate?”, a relatat pentru Antena 3 CNN ambasadorul român în SUA, Andrei Muraru.

Un martor al tragediei de sâmbătă a povestit reporterilor BBC că atacatorul a stat câteva minute pe clădirea de pe care a și tras până la urmă, fără să fie deranjat de cineva, în timp ce Donald Trump vorbea la tribună.

„Am văzut un tip care se târa pe acoperișul clădirii de lângă noi. La 15 metri distanță. Am văzut clar că are o pușcă. Erau polițiști în jur și le-am arătat cu degetul. Le-am spus: «Hei, e un tip cu o pușcă pe acoperiș». Și polițiști au spus ceva de genul «Ă? Ce?». Ca și cum habar n-aveau ce se întâmplă. Și mă gândeam de ce mai vorbește Trump. De ce nu l-au scos de pe scenă. Am stat așa arătând cu degetul spre acoperiș vreo două sau trei minute. Secret Service se uita la noi de pe un hambar. Unii cu binoclul. Și după aceea știți ce a fost: cinci gloanțe”, a povestit martorul.

BBC l-a întrebat dacă crede că agenții de securitate îl puteau vedea pe individul cu arma, de pe acoperiș. „Probabil că nu, pentru că acoperișul era înclinat și individul era sub nivelul de la care îl puteau observa. Dar de ce nu era Secret Service pe toate acoperișurile de aici. Nu e un loc prea mare”.

Mai multe anchete sunt în desfășurare, iar directorul Secret Service va trebui să răspundă în fața Congresului, pentru că „americanii vor explicații”.

Tentativa de asasinat poate duce la o creștere a sprijinului public pentru Trump, care îl conduce deja pe Biden în majoritatea statelor swing (cele care balansează tradițional între republicani și democrați) și cu o marjă mică în sondajele naționale.

După ce Ronald Reagan a fost împușcat în martie 1981, la scurt timp după preluarea mandatului, el a crescut în sondaje cu opt procente, situație care a durat câteva luni.

Sâmbătă seara, probabilitatea implicită de victorie a lui Trump pe piețele de pariuri politice din SUA a crescut la 70%, scriu analiști de la The Telegraph.

Stafful de campanie a lui Donald Trump a confirmat că acesta va participa la Convenția Națională Republicană care va începe astăzi în Milwaukee, forul care desemnează oficial candidatul la președinția SUA

