Surse: SUA şi Israel au convenit un termen limită de două luni pentru dezarmarea Hamas

Termenul a fost convenit de preşedintele american Donald Trump şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu cu prilejul întâlnirii avute luni în Florida, a indicat sursa.



Cotidianul Israel Hayom a scris mai devreme despre acest subiect, care nu a fost confirmat oficial până acum.



Echipe de experţi din cele două state lucrează 'pentru a stabili criterii clare, reciproc agreate, de definire a ceea ce ar constitui dezarmarea practică a Hamas', a scris publicaţia după întâlnirea din Florida.



Potrivit relatărilor presei, Hamas ar fi dispus să predea arme grele precum rachete, dar să păstreze arme uşoare.



Reprezentanţi israelieni sunt, însă, preocupaţi că Hamas ar putea încerca să păstreze majoritatea armelor de care dispune în prezent.



Israel şi SUA au fost de acord că un astfel de scenariu ar fi inacceptabil, a scris Israel Hayom, citând din discuţiile celor doi lideri.



Conform presei, Netanyahu i-ar fi spus lui Trump că Hamas deţine încă în jur de 60.000 de puşti de asalt Kalaşnikov în Fâşia Gaza.



Acelaşi cotidian mai scrie că în Florida s-a convenit că dezarmarea Hamas şi demilitarizarea Gazei vor include de asemenea distrugerea sistemului de tuneluri din subteran.



Dacă acest lucru nu se va realiza, Israelul ar urma să îşi reia operaţiunile militare contra Hamas.



'Dacă Hamas nu se va dezarma, aşa cum se aşteaptă în Israel, responsabilitatea pentru paşii următori va reveni Israelului şi Forţelor de Apărare israeliene', notează publicaţia menţionată. AGERPRES