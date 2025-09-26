Trump: „Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată!”

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Sep 2025   •   11:30
Sursa foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, contrazicând planurile premierului Benjamin Netanyahu, care sugerase recent această posibilitate, scrie Al Jazeera.

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri, la Casa Albă, că se opune ferm oricărei încercări a Israelului de a anexa teritoriile ocupate din Cisiordania.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu se va întâmpla”, a spus Trump în fața reporterilor în Biroul Oval.

Întrebat dacă a discutat direct cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Trump a răspuns: „Fie că am vorbit cu el sau nu, am vorbit, dar nu permit Israelului să anexeze Cisiordania. A fost destul, e timpul să ne oprim.”

Declarația marchează o schimbare semnificativă în politica administrației Trump față de Israel și reprezintă un obstacol pentru planurile lui Netanyahu, care semnalase în ultimele săptămâni că ar putea avansa cu anexarea unor părți din teritoriul palestinian ocupat.

(sursa: Mediafax)

