Trump cumpără spărgătoarele de gheață de top din Finlanda pentru a domina Arctica: Rivalitate cu Rusia și China în plină expansiune

Președintele Donald Trump insistă pe achiziționarea Groenlandei pentru a bloca ambițiile Rusiei și Chinei, dar Washingtonul accelerează deja planurile în regiunea Arctică. SUA comandă spărgătoarele de gheață de ultimă generație de la experții mondiali – finlandezii – pentru a naviga prin ghețuri solide și a proiecta putere navală.

Finlandezii, superputerea spărgătoarelor de gheață: 80% din flota globală poartă semnătura lor

În laboratorul de gheață de la Aker Arctic Technology din Helsinki, un model la scară al unui spărgător de gheață taie perfect prin bazinul de 70 de metri lungime, simulând condiții arctice extreme. „Forma carenei trebuie să îndoaie gheața în jos, nu să taie", explică CEO-ul Mika Hovilainen pentru BBC. Inginerul Riikka Matala adaugă: „Puterea motorului și rezistența structurală sunt esențiale".

Finlandezii domină piața: au proiectat 80% din spărgătoarele de gheață active la nivel mondial, 60% fiind construite în șantierele lor. Motivul? „Toate porturile noastre îngheață iarna, iar 97% din importuri vin pe mare. Suntem o insulă!", spune Maunu Visuri de la Arctia, companie de stat cu opt spărgătoare de gheață.

Trump: „Cumpărăm cele mai bune spărgătoare de gheață din lume"

În octombrie, Trump a anunțat comanda a patru spărgătoare de gheață pentru Garda de Coastă SUA, construite în Finlanda, plus șapte în SUA cu design finlandez. Le numește „Arctic Security Cutters". Primul contract: două nave de la Rauma Marine Constructions, livrare în 2028. Alte patru vin din Louisiana, folosind tehnologia Aker Arctic și Seaspan (Canada).

Excepție de la legea SUA care impune construcție locală: Trump a invocat securitatea națională, citând „postura agresivă a Rusiei și Chinei". Rusia are 40 de spărgătoare de gheață (opt nucleare), SUA doar trei. China? Cinci nave „polar-capabile", trimise deseori în zone economice exclusive americane sub pretext de „cercetare".

De ce Arctica fierbe: Rute comerciale, petrol și putere geopolitică

Schimbările climatice topesc gheața, deschizând rute din Asia în Europa – peste Rusia sau nordul Alaskei și Groenlandei. Acces mai ușor la zăcăminte de petrol și gaze. „Traficul explodează: explorări rusești, rute Asia-Europa", notează expertul Peter Rybski, fost ofițer US Navy.

Lin Mortensgaard de la Institutul Danez de Studii Internaționale adaugă: „Spărgătoarele de gheață sunt singurele nave care pot intra în Oceanul Arctic central. Semnalează că ești o putere arctică".

Finlandezii construiesc spărgătoare de gheață rapid la Helsinki Shipyard: Răspuns la flotele Rusiei și Chinei

La malul apei din Helsinki, Helsinki Shipyard – locul unde s-au născut jumătate din spărgătoarele de gheață lumii – vibrează de activitate. Acum deținută de canadienii de la Davie, șantierul visează la noi contracte cu Garda de Coastă SUA.

„Geopolitica s-a schimbat radical", declară directorul Kim Salmi. „Vecinul nostru de est [Rusia] își construiește flota nouă, iar chinezii pompează bani în a lor. SUA, Canada și aliații occidentali caută echilibrul de putere".

Finlandezii ridică aceste nave complexe în doar 2,5-3 ani, datorită experienței de peste un secol. „Am exersat asta peste 100 de ani", spune Maunu Visuri de la Arctia. „Ciclu perfect: designeri, operatori, constructori. Așa am devenit liderii spărgătoarelor de gheață".