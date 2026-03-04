Donald Trump: „Există o ură extraordinară între președintele Putin și președintele Zelenski!”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că oprirea conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se află printre obiectivele sale principale, relatează Ukrinform.

Declarațiile au fost făcute marți, la Casa Albă, în cadrul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit relatărilor unui corespondent Ukrinform.

Întrebat unde se situează acest conflict pe agenda sa, liderul american a spus că „în ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina, unde se află pe lista mea de priorități? Foarte sus!”

Trump a repetat ideea că relația dintre cei doi lideri implicați în conflict este marcată de ostilitate.

„Există o ură extraordinară între președintele Putin și președintele Zelenski, o ură extraordinară”, a spus din nou Donald Trump. El a adăugat că responsabilitatea pentru situație nu aparține exclusiv unei singure părți. „Uneori dau vina pe unul, alteori pe celălalt”, a precizat acesta.

Președintele american a vorbit și despre încheierea războiului din Ucraina.

„Cred că se va întâmpla”, a spus Donald Trump.

El a susținut că anterior a contribuit la soluționarea altor opt conflicte și că, la început, a considerat că războiul ruso-ucrainean va fi mai simplu de gestionat.

Trump a explicat că prioritatea acordată acestui război nu derivă dintr-un impact direct major asupra Statelor Unite, pe care le-a descris drept „foarte departe”, ci din numărul mare de victime.

Potrivit estimărilor invocate de el, în ultimele patru săptămâni ar fi murit 32.000 de soldați. El a mai spus că media lunară a pierderilor se situează între 25.000 și 30.000 de militari „în acel război stupid” și a adăugat că „i-ar plăcea să-l vadă sfârșit”.

În opinia sa, amploarea tragediei depășește orice alt conflict din ultimele decenii: „Este cel mai rău lucru care s-a întâmplat de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Întrebat despre posibilitatea eșecului negocierilor, Trump a declarat: „Tot ce puteți face este să încercați tot posibilul.”

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat anterior că următoarea rundă de discuții de pace ar putea avea loc la Abu Dhabi, la începutul lunii martie. Până în acest moment, aceste consultări nu au fost anulate.

(sursa: Mediafax)