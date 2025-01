Donald Trump ar vrea să primească Premiul Nobel pentru Pace

El ar fi extrem de concentrat pe câștigarea Premiului Nobel pentru Pace, potrivit unei surse din echipa sa. Această ambiție s-a intensificat pe măsură ce Trump încearcă să finalizeze un acord de încetare a focului și eliberare a ostaticilor din Fâșia Gaza.

Conform consilierului, menținerea încetării focului în Gaza și extinderea acordurilor Abraham, printr-o potențială normalizare a relațiilor între Israel și Arabia Saudită, ar putea spori șansele viitorului lider american de a fi luat în considerare pentru prestigiosul premiu.

Arabia Saudită a cerut stabilirea unui plan concret pentru înființarea unui stat palestinian, cerință respinsă categoric de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Totuși, sub presiunea echipei lui Trump, inclusiv a consilierului Steve Witkoff, Netanyahu ar fi făcut compromisuri importante pentru a facilita acordul privind eliberarea ostaticilor, conform oficialilor arabi citați de The Times of Israel.

Presupusa dorință a lui Donald Trump de a obține Premiul Nobel pentru Pace ar veni pe fondul încercărilor sale de a lăsa o amprentă asupra politicii internaționale.