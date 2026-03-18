Donald Tusk cere UE să mențină permisele de carbon gratuite pentru industrie

Liderii din Uniunea Europeană, care se vor reuni joi la un summit la Bruxelles, dezbat propuneri de modificare a pieţei carbonului din blocul comunitar, care au devenit centrale în discuţiile privind limitarea creşterii preţurilor la energie legate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului.



Vorbind la o conferinţă pe teme energetice, Tusk a declarat că, împreună cu ţări precum Austria, Belgia, Bulgaria, Italia şi Slovacia, Polonia a trimis o scrisoare Comisiei Europene pentru a solicita ca industria să continue să aibă parte de cote gratuite de carbon care să le limiteze factura pentru eliberarea emisiilor de carbon.



El a spus că va îndemna, de asemenea, UE să îşi adapteze abordarea faţă de politica climatică la nevoile individuale ale ţărilor.



"Este vorba despre o schimbare de filosofie, o ajustare profundă, astfel încât fiecare stat membru să poată conta pe o abordare specifică ce ţine cont de caracteristicile sale particulare", a spus el.



Lansată în 2005, schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) obligă centralele electrice şi industriile să cumpere permise pentru a-şi acoperi emisiile de CO2, însă industriile de prelucrare şi cele mari consumatoare de energie pot obţine unele certificate gratuit.



Polonia, care încă se bazează pe cărbunele cu emisii ridicate de carbon pentru aproximativ jumătate din energia electrică produsă, a fost în mod special dependentă de alocarea de permise gratuite pentru a limita costurile.



Modificările aduse schemei de comercializare a certificatelor de emisii de carbon, cunoscută sub numele de ETS2, vor impune un preţ emisiilor de CO2 provenite din combustibilii pentru încălzire şi transport începând cu 2028 şi vor cheltui veniturile colectate pentru a ajuta gospodăriile şi întreprinderile să investească în maşini electrice şi renovări care economisesc energie.



Războiul din Orientul Mijlociu a intensificat rezistenţa unor guverne faţă de reforme, despre care spun că ar putea duce la plata mai mare de către consumatori a energiei şi doresc o amânare suplimentară a ETS2.



În medie, ETS reprezintă 11% din facturile de energie din Europa, dar aceasta depăşeşte 20% în ţări precum Polonia, cu mixuri energetice mai poluante.



Comisia Europeană nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, precizează Reuters.

