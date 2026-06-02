Un oraș din România dă lovitura economică: investiție de 30 de milioane de euro și sute de locuri de muncă

Noua unitate de producție, realizată în Parcul Industrial II, a presupus o investiție de aproximativ 30 de milioane de euro și va genera în următorii ani sute de noi locuri de muncă.

Proiectul integrează într-un singur complex activități de producție, cercetare-dezvoltare, servicii și birouri, reprezentând una dintre cele mai importante investiții industriale realizate recent în vestul țării.

Fabrica va produce până la două milioane de ventilatoare pe an

Noua unitate se întinde pe o suprafață de 18.500 de metri pătrați și a fost construită în aproximativ un an.

Potrivit reprezentanților companiei, fabrica este proiectată să funcționeze fără utilizarea combustibililor fosili și dispune de soluții care îi asigură independența energetică. Capacitatea de producție estimată este de aproximativ două milioane de ventilatoare industriale anual.

Produsele realizate la Oradea sunt destinate în principal industriei refrigerării și sistemelor de ventilație, fiind livrate către clienți din sectorul business-to-business.

De la 17 angajați la o companie cu perspective de extindere

Povestea ebm-papst România la Oradea a început în 2017, cu o echipă de doar 17 persoane și o locație închiriată.

Directorul general al companiei, Delia Ungur, a declarat că dezvoltarea a fost constantă, iar până în 2022 numărul angajaților ajunsese la aproximativ 500.

După reorganizarea activităților grupului la nivel internațional și retragerea din sectorul automotive, compania a decis să își concentreze activitatea din România pe producția de ventilatoare industriale. În acest proces, aproximativ 200 de angajați au fost recalificați pentru noile linii de producție.

În prezent, fabrica are aproximativ 250 de salariați, însă planurile de dezvoltare sunt ambițioase.

Aproape 450 de noi locuri de muncă până în 2030

Reprezentanții companiei estimează că numărul angajaților va crește la aproximativ 700 până în anul 2030.

Practic, noua investiție ar putea aduce încă aproximativ 450 de locuri de muncă în următorii ani, atât în producție, cât și în domenii precum cercetare-dezvoltare, IT, marketing și achiziții.

Pe lângă activitatea industrială, la Oradea funcționează deja un centru de servicii al companiei, care deservește operațiunile grupului din mai multe țări.

Investițiile germane au o pondere importantă în economia Oradei

La inaugurare, primarul Florin Birta a evidențiat contribuția investitorilor germani la dezvoltarea economică a municipiului.

Potrivit edilului, firmele cu capital german au creat peste 2.200 de locuri de muncă în parcurile industriale din Oradea și au realizat investiții de aproximativ 210 milioane de euro, reprezentând peste o treime din totalul investițiilor atrase în aceste zone.

Autoritățile locale consideră că noua fabrică reprezintă nu doar o investiție majoră, ci și o confirmare a atractivității Oradei pentru companiile internaționale care caută forță de muncă specializată și infrastructură modernă.

Prin această investiție, Oradea își consolidează statutul de unul dintre cele mai importante centre industriale și tehnologice din România.