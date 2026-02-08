Dosarele Epstein amenință să împartă familia regală a Norvegiei în două

Alții pun la îndoială aptitudinea prințesei moștenitoare pentru rolul de viitoare regină.

Prima controversă o privește pe fiul de 29 de ani al prințesei moștenitoare Mette-Marit, Marius Borg Høiby, care la începutul acestei săptămâni a izbucnit în lacrimi în prima zi de mărturie, negând patru acuzații de viol în fața unui tribunal din Oslo.

Høiby nu se află în linia de succesiune, deoarece s-a născut înainte ca mama sa să se căsătorească cu prințul moștenitor Haakon în 2001, scrie CNN.

Haakon a reafirmat statutul lui Høiby de om de rând într-o declarație rară înaintea procesului pentru viol care a început marți, spunând că fiul său vitreg „nu este membru al Casei Regale a Norvegiei și, prin urmare, este autonom”.

Dar eforturile sale de a proteja reputația Coroanei au fost umbrite când a izbucnit o a doua controversă, de data aceasta implicând-o pe soția sa și mama lui Høiby, viitoarea regină a țării. Noile dosare Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată o corespondență extinsă între Mette-Marit și defunctul infractor sexual – lucru pentru care prințesa și-a exprimat regretul – la ani după ce Epstein a pledat vinovat pentru solicitarea de favoruri sexuale de la o minoră.

Vineri, casa regală a Norvegiei a declarat că Mette-Marit „condamnă cu tărie abuzurile și faptele criminale ale lui Epstein” și regretă că „nu a înțeles suficient de devreme ce fel de persoană era acesta”.

„O parte din conținutul mesajelor dintre Epstein și mine nu reprezintă persoana care vreau să fiu. De asemenea, îmi cer scuze pentru situația în care am pus familia regală, în special pe rege și regină”, a declarat Mette-Marit într-un comunicat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)