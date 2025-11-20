Două trenuri s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre zeci de victime

Un tren expres s-a ciocnit joi cu un alt tren de pasageri în sudul Cehiei, rănind zeci de persoane, au declarat oficialii cehi citați de AP.
Accidentul a avut loc în apropierea orașului České Budejovice în jurul orei locale 6:20.
Două persoane au fost grav rănite, în timp ce aproximativ 40 au suferit răni ușoare, a transmis serviciul regional de salvare.
Traficul între České Budejovice și Plzen a fost oprit și, în cel mai bun caz, se va relua relua după-amiază, au avertizat autoritățile.
Autoritățile investighează cauza accidentului.
Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) November 20, 2025
Na místě jsou evakuační autobusy @HZS_jihocesky. pic.twitter.com/vzesJv1UEX
(sursa: Mediafax)