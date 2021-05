Drama din Israel a lovit comunități cu rădăcini în România

La o săptămână de la drama care a îndoliat Israelul, anchetele jurnalistice și demersurile oficialităților pentru elucidarea celui mai mare accident colectiv civil din istoria acestui stat evidențiază un ghem de neglijențe și ingerințe politico-religioase care au transformat o sărbătoare în catastrofă. Victimele din evenimentul tragic de pe Muntele Meron aparțin unei comunități religioase israelite cu rădăcini puternice în România. Sunt și alte analogii între accidentul de la clubul „Colectiv” din 2015 și și tragedia din Israel, după care Netanyahu se zbate pentru a depăși criza politică prin formarea unui nou guvern.

Pe măsură ce se atenuează șocul dramei în care au murit 45 de oameni și peste 100 au fost răniți, apar informații halucinante despre condițiile în care s-a produs accidentul fatal din noaptea de joi spre vineri, la festivitățile religioase de pe Muntele Meron. Pe fondul durerii pentru pierderile de vieți se conturează și o criză politică, răspunderile autorităților, aflate sub tutela unui guvern de tranziție, fiind, în acest moment, doar enunțate prin declarații publice și investigații de presă, o anchetă oficială urmând să investigheze cazul în detaliu.

Plan de acces pentru 9.000 de participanți

Presa din Israel lansează informația că au existat presiuni puternice din partea parlamentarilor religioși înainte de festivități pentru a nu fi limitat numărul de participanți. Potrivit Canal13 TV, oficiali din zona guvernamentală susțin că miniștri ai cabinetului au presat poliția să permită accesul fără restricții la mormântul rabinului Shimon bar Yochai pentru a compensa anularea evenimentului, anul trecut, din cauza coronavirusului. Publicația Times of Israel relevă faptul că aproximativ 100.000 de pelerini au participat la eveniment, deși un plan elaborat de Ministerul Sănătății, în colaborare cu poliția și alți specialiști în protecție civilă, limita participarea la 9.000 de persoane.

Cum s-a declanșat dezastrul?

Dezastrul s-a derulat pe parcursul câtorva minute când, vineri, la ora 1 dimineața, mulțimea uriașă de pelerini a început să se retragă la finalul evenimentului pe traseul care includea o pasarelă îngustă, cu podea metalică alunecoasă. La capătul pasarelei ruta continua pe o coborâre abruptă, în trepte. Pe pasarela umedă, sub forța de împingere a celor din spate, oamenii au început să alunece și să cadă, alții au venit peste ei și s-a produs calamitatea. O masă de oameni călcați în picioare, sufocați, cu corpurile zdrobite de presiune a creat apocalipsa.

Presiunea politică pentru avizarea festivității

Cine sunt responsabili pentru tragedia care a îndoliat Israelul, țară în care măsurile de securitate sunt bine organizate, cu structuri naționale și locale funcționale, rodate într-o îndelungată experiență în protecția populației? Declarații ale poliției indică răspunderea ce ar reveni inginerului de securitate al Ministerului Afacerilor Religioase, care a avizat și aprobat planul de securitate pentru festivitățile de pe Muntele Meron. Acesta a verificat pe teren pasarela unde s-a produs groaznicul accident. În organizarea evenimentului cu o tradiție de 550 de ani, care are o importanță deosebită în rândul comunității ultraortodoxe Haredi, s-au implicat mai multe oficialități politice. Șeful partidului ultraortodox Sach, Avitan, care face parte din coaliția de guvernare, în calitate de ministru al Afacerilor Religioase, a cerut oficial ministrului Securității Publice, Amir Ohana, înainte de eveniment, să permită oricui dorește participarea la festivități. Ohana, care are în subordine poliția, a sprijinit această cerere și nu a instituit restricții prin limite de participare, deși autoritățile sanitare erau preocupate de transmiterea coronavirusului în cadrul unor adunări publice numeroase. De altfel, ministrul afacerilor religioase a vizitat locul pentru a monitoriza pregătirea adunării care urma să ilustreze, pe lângă evenimentul religios, și bucuria ieșirii din criza sanitară, după campania de vaccinare cea mai de succes din lume.

În urma dezastrului, numeroși oficiali spun că s-au înregistrat multe neglijențe de-a lungul anilor, în pofida avertismentelor repetate potrivit cărora condițiile de infrastructură din zona mormântului rabinului Yochai, la evenimente de amploare, pot genera un dezastru. Unii au spus chiar că a fost o minune că tragedia nu s-a produs mai devreme, locul supraaglomerat fiind ca o bombă cu ceas. Poliția l-a avertizat pe ministrul de Interne în ultimele două săptămâni că evenimentul este periculos, cu grad de risc major. În plus, un raport oficial din 2008 avertiza asupra condițiilor riscate din complexul de pe Muntele Meron și asupra lipsei de coordonare a mai multor autorități diferite care conduc la haos în acest loc sfânt, gestionat autonom de comunitatea Haredi.

Comunitate religioasă cu lideri în spațiul românesc

Toți cei decedați în noaptea tragică de la Meron aparțineau sectelor hasidice. Acest curent novator al gândirii neîncorsetate în dogme are la bază ideea că Dumnezeu este văzut în orice lucru și acțiune. El a apărut și s-a cristalizat în localitatea Sadagura, de lângă Cernăuți, răspândindu-se în Europa de Est în jurul unor lideri spirituali, care formau dinastii cu mare putere de influență în comunitate. Dinastia hasidică formată de rabinul Fridman, a avut în secolul 19 și 20 reprezentanți importanți în comunitățile evreiești din Chișinău, Buhuși, Huși, Ștefănești. În prezent, 12 la sută din populația Israelului aparține comunităților ultraortodoxe Haredi, care cuprind și sectele hasidice ale căror rădăcini sunt și pe teritoriile românești. Haredi are o organizare bazată pe reguli stricte, dispune de școli proprii și are reprezentări cu influență politică semnificativă. Evenimentele de pe Muntele Meron sunt organizate în deplină autonomie de comunitatea Haredi, ceea care ridică acum, după tragedie, multe semne de întrebare privind responsabilitățile în zona respectivă, în condițiile unui vid de autoritate al administrației centrale.

Netanyahu caută formula unui nou guvern

Evenimentele dramatice din Meron s-au produs în timp ce în Israel se caută formarea unui nou guvern, după alegeri scena politică fiind fragmentată. Netanyahu are mandat, care expiră marți seara, pentru a forma un guvern bazat pe o majoritate în Knesset - parlamentul israelian. Pentru a evita o nouă rundă de alegeri, care ar fi a cincea în ultimii doi ani, după aprilie 2019, președintele Israelului, Reuven Rivlin, are încă 21 de zile la dispoziție pentru găsirea unei soluții politice. Dacă Netanyahu eșuează în negocierile cu partidele ultraortodoxe, ar fi o premieră trecerea lui în opoziție după 12 ani de guvernare neîntreruptă.

Drama de pe muntele Meron s-a produs ca urmare a unui lung șir de avertismente neluate în seamă privind pericolele unor mari aglomerări umane la evenimentele religioase