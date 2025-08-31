Escrocheria „Phantom Hacker” lovește din nou: FBI avertizează americanii în prag de pensionare

FBI a anunțat recent că tot mai mulți americani cad pradă unei escrocherii cunoscute sub numele de „Phantom Hacker”, o înșelătorie care se desfășoară în trei faze succesive și care reușește să păcălească victimele până la punctul în care își transferă singure banii către infractori, potrivit The Hill.

„Victimele pierd adesea economiile de o viață – conturi bancare, fonduri de pensii, investiții – sub pretextul fals că își protejează activele”, a transmis FBI într-un comunicat.

Cum funcționează escrocheria „Phantom Hacker”

Potrivit experților, atacurile nu se rezumă la simple emailuri de tip phishing sau apeluri telefonice suspecte, ci implică operațiuni bine coordonate, cu mai mulți escroci care se dau drept angajați ai unor companii, bănci și chiar instituții guvernamentale.

„Seniors sunt convinși că își salvează banii, dar, de fapt, îi predau direct infractorilor”, a explicat Scott Davis, președintele Cybersecurity Association of Pennsylvania.

Faza 1 – „Asistență tehnică” falsă

Escrocii contactează victima prin apel telefonic, email, SMS sau ferestre pop-up, pretinzând că oferă suport tehnic din partea unei companii legitime. Victimei i se cere să instaleze un program care permite accesul de la distanță pe computer. După o verificare fictivă, aceasta este convinsă să își deschidă conturile bancare pentru a „depista tranzacții suspecte”.

Faza 2 – Apelul de la „banca” victimei

Un alt escroc sună, pretinzând că reprezintă departamentul antifraudă al băncii. Victimei i se spune că banii sunt în pericol și că trebuie transferați într-un cont „sigur”, de obicei asociat cu Rezerva Federală sau o agenție guvernamentală. Transferurile sunt fragmentate și pot fi realizate prin bancă, numerar sau criptomonede.

Faza 3 – „Funcționarul guvernamental”

Pentru a face scenariul și mai credibil, un al treilea escroc se prezintă drept angajat al unei agenții guvernamentale. Dacă victima devine suspicioasă, primește chiar și scrisori false cu antet oficial.

De ce sunt vizați seniorii

Aaron Rose, expert în securitate cibernetică la Check Point Software, explică faptul că infractorii exploatează adesea pasiunile și interesele personale expuse pe rețelele sociale. „Inteligența artificială poate analiza postările și genera mesaje personalizate, care par autentice și cresc șansele ca victima să aibă încredere”, avertizează acesta.

Cum să te protejezi de „Phantom Hacker”

Experții oferă câteva sfaturi esențiale pentru prevenirea acestor fraude:

Nu oferi niciodată acces de la distanță pe computer persoanelor care te contactează neanunțat.

Nu transfera bani la solicitarea unui apelant care pretinde că este de la bancă sau de la guvern.

Verifică situația apelând direct numărul de pe extrasul bancar , nu cel primit în mesaj.

Consultă-te cu o persoană de încredere înainte de a lua decizii financiare urgente.

„Escrocii se bazează pe presiune și pe secret. Rupeți acest tipar, luați un pas înapoi și cereți opinia cuiva de încredere – aceasta poate fi cea mai bună apărare”, recomandă Rose.

FBI le cere celor care au fost victime să raporteze imediat incidentul la biroul local FBI sau pe tips.fbi.gov. În cazul fraudelor online, reclamațiile pot fi depuse și la Internet Crime Complaint Center (IC3).