Europa, în război cu finanțarea moscheilor din surse externe

Parlamentul de la Copenhaga a aprobat o nouă legislație, care interzice guvernelor străine să finanțeze moschei în Danemarca. Măsura are scopul de a împiedica state musulmane, în special Turcia, Arabia Saudită și Qatar, să promoveze extremismul islamic în moscheile daneze și în alte locuri de rugăciune de pe teritoriul țării. Danemarca se alătură unei liste tot mai numeroase de state europene, între care Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda și Elveția, ce au adoptat diferite măsuri pentru a împiedica guvernele străine să finanțeze construcția sau întreținerea moscheilor pe teritoriile lor. În ultimii ani, Algeria, Kuweit, Libia, Maroc, Arabia Saudită, Turcia, Qatar și Emiratele Arabe Unite au cheltuit sute de milioane de euro pentru a finanța extinderea Islamului în Europa.

Legea, adoptată de Parlamentul danez la jumătatea acestei luni, nu menționează explicit islamismul, deși ținta sa este extrem de clară. „Scopul acestui act normativ este acela de a împiedica persoanele fizice și juridice, inclusiv autoritățile din străinătate, organizațiile conduse de stat și companiile străine, să acționeze împotriva sau să submineze democrația, libertățile fundamentale și drepturile omului, prin oferirea de donații”, prevede noua legislație. Ministerul danez pentru Imigrație și Integrare va întocmi, de altfel, o listă cu toate entitățile care nu vor avea voie să facă donații. „Oricine primește una sau mai multe donații, care, individual sau împreună, depășesc 1.350 de euro într-un interval de 12 luni calendaristice consecutive, de la o persoană fizică sau juridică inclusă pe lista entităților interzise (...), va fi pedepsit printr-o amendă”, prevede noua legislație. Mai mult, cei prinși vor trebui să restituie donatorilor suma primită în termen de 14 zile de la primirea înștiințării din partea autorităților. Legea, inițiată de Ministerul danez de Externe, a intrat în vigoare începând din 15 martie. „Astăzi, există în străinătate forțe extremiste care încearcă să-i întoarcă pe cetățenii noștri musulmani împotriva Danemarcei și, implicit, să ne divizeze societatea. În ultimii ani, mass-media au semnalat în mai multe rânduri că moscheile daneze au primit din Orientul Mijlociu, între altele, milioane de euro. Guvernul nu va permite asta!”, a declarat ministrul danez de Externe, Mattias Tesfaye, argumentându-și inițiativa. Noua legislație „este un pas important în lupta contra încercărilor extremiștilor islamiști de a câștiga teren în Danemarca”, a adăugat Tesfaye. „Prin aceasta, vom putea avea o abordare clară în privința donațiilor care subminează valorile aflate la baza societății daneze”, a mai precizat ministrul.

Moscheea Taiba a umplut paharul

Autoritățile de la Copenhaga au decis să forțeze noua legislație, după ce ziarul danez „Berlingske” a relatat, în ianuarie 2020, că Arabia Saudită a donat 660.000 de euro pentru a finanța moscheea Taiba, aflată în districtul multicultural Nørrebro, cunoscut și sub numele de „mica Arabie”. Donația a fost realizată prin intermediul Ambasadei Arabiei Saudite în Danemarca. Moscheea Taiba, una dintre cele mai conservatoare din Danemarca, a servit drept bază pentru o serie de islamiști condamnați pentru infracțiuni legate de terorism. Donația, inclusă în raportul financiar anual al moscheei Taiba, a fost prima dovadă înregistrată a faptului că Arabia Saudită oferă bani unei moschei de pe teritoriul danez. Ulterior, „Berlingske” a relatat că Arabia Saudită finanțează și alte moschei din Danemarca.

Interese ascunse

Prima moschee grandioasă construită în Danemarca, Marea Moschee din Copenhaga, a fost inaugurată în iunie 2014, după ce a primit o donație de 30 de milioane de euro de la Hamad bin Khalifa al Thani, fost emir al Qatarului. Criticii megamoscheei - cu o capacitate interioară de 3.000 de persoane și cu 1.500 de locuri în curtea exterioară - susțin că organizația din spatele acestei structuri, Consiliul Islamic Danez (CID), promovează o interpretare extrem de conservatoare a Islamului. În septembrie 2013, când moscheea încă se construia, publicația „Copenhagen Post” a relatat că noul edificiu are de gând să redifuzeze programe ale „Al-Aqsa TV”, rețea de televiziune controlată de gruparea teroristă palestiniană Hamas. La vremea respectivă, Lars Aslan Rasmussen, consilier cu origini turce din primăria orașului, făcea afirmații tranșante: „Cu câteva săptămâni în urmă, CID declara că această lucrare nu are nicio legătură cu Qatarul, dar vedem acum că totul a fost o minciună. Moscheea este un cadou din partea Qatarului, însă nu unul pe gratis. Am spus întotdeauna că ei așteaptă ceva în schimb și acest lucru dovedește că au anumite pretenții pentru banii pe care i-au dat. Aceasta nu va fi o moschee moderată și va genera probleme legate de integrare!” La rândul ei, Turcia a finanțat, între timp, construcția a nu mai puțin de 27 de moschei în Danemarca, inclusiv în orașele Aarhus, Ringsted și Roskilde, precum și în localitățile Fredericia, Hedehusene și Holbæk. În septembrie 2020, ziarul „Berlingske” scria că Abu Bashar, un imam renumit în Odense, a obligat o femeie să semneze un document prin care pierdea custodia copilului său, dacă intenta divorț soțului. Imamul susținea că un asemenea divorț ar păta onoarea familiei. Documentul, care contravine legislației daneze, a provocat indignare în rândul oficialităților de la Copenhaga.

Front comun contra extremismului

Imediat, premierul Mette Frederiksen a reacționat: „Șaria nu aparține Danemarcei. Zilele acestea am citit despre contracte de divorț bazate pe Șaria, legea islamică, în Danemarca. Este greșit. Este o lege opresivă pentru femei. Nu este daneză și nu trebuie să devină vreodată daneză!” „Acest incident ne confirmă suspiciunile teribile în privința tendințelor nedemocratice existente în anumite părți ale țării (...) În guvern, vom face totul pentru a opri acest lucru!”, a adăugat premierul. De altfel, aproape toate partidele importante din Danemarca au susținut, la jumătatea lunii martie, adoptarea noii legislații, care interzice finanțarea externă a moscheilor. Danemarca, țară predominant luterană, cu 5,8 milioane de locuitori, a primit în ultimii cinci ani circa 40.000 de cereri de azil, majoritatea de la imigranți musulmani din Africa, Orientul Mijlociu și Asia. Conform „Pew Research Center”, musulmanii reprezintă acum 5,5% din populația daneză, iar Frederiksen a anunțat că intenționează limitarea drastică a numărului de azilanți, pentru a menține „coeziunea socială” a țării.

„Mă distanțez total de forțele extremiste din moscheile daneze. E o mare problemă dacă donațiile provin de la organizații ce vor să submineze valorile noastre democratice!”

Mattias Tesfaye, ministru danez de Externe