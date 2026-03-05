Atenție la Wi-Fi gratuit: Cum îți pot fura hackerii datele în câteva minute

Un banal mesaj „Error 404” poate ascunde, uneori, un pericol mult mai mare decât pare la prima vedere.

În doar câteva minute, utilizatorii pot rămâne fără date bancare, conturi de social media sau alte informații personale. Potrivit datelor raportate, fraudele informatice au crescut cu aproximativ 40% în România într-un singur an.

Metoda prin care hackerii îți pot accesa telefonul

Aproape 100.000 de conturi au fost compromise anul trecut. La fiecare câteva minute, cineva își pierde accesul la un cont online sau, în cazuri mai grave, la aplicațiile bancare.

Specialiștii avertizează că infractorii cibernetici folosesc frecvent o tehnică numită „evil twin” – sau „geamănul rău”. Aceasta presupune crearea unei rețele Wi-Fi false, care imitărețeaua oficială dintr-o locație publică. Utilizatorii se pot conecta fără să își dea seama că folosesc o rețea controlată de hackeri.

„Atacatorul poate avea acces la tot ce tastăm, inclusiv la credențiale – utilizator și parolă. Ulterior poate intra în conturile noastre și poate face acțiuni nedorite. Vorbim despre parole, date bancare, conturi de shopping în care avem cardurile salvate. Toate aceste informații pot fi apoi vândute foarte ușor”, spune Cătălin Anghel, expert IT, pentru observatornews.ro.

România ocupă locul 54 la nivel mondial în topul țărilor afectate de atacuri cibernetice. Dispozitivele setate să se conecteze automat la rețele publice pot deveni ținte ușoare pentru astfel de atacuri.

Ce spun utilizatorii

Mulți utilizatori recunosc că se conectează frecvent rețele Wi-Fi gratuite, chiar dacă sunt conștienți de riscuri.

„Toți avem aplicații, avem banking, sigur că e un pericol destul de mare, mai ales pentru cei care au bani mulți”, spune un utilizator.

Alții susțin că nu își dezactivează conexiunea Wi-Fi: „Nu îl dezactivez, că poate să mă sune mama. Telefoanele sunt securizate, cel puțin așa cred.”

„Cred că datele mele personale sunt puse în pericol, dar nu mă gândesc prea mult la asta. Ar trebui să dezactivăm Wi-Fi-ul când suntem plecați și să folosim doar datele mobile”, spune o tânără.

Există și utilizatori care preferă conexiunile gratuite pentru comoditate. „Când intru într-o locație nouă, telefonul se conectează automat la Wi-Fi și îmi e mai ușor”, spune o altă persoană.

Managerii unor localuri spun, la rândul lor, că nu au avut probleme până acum. „Am avut mereu rețele Wi-Fi gratuite, fără parolă, și o comunitate stabilă de clienți. Nu am avut incidente de securitate în locație”, afirmă Ciprian Ștefan, manager de cafenea.

Cum să te protejezi când folosești internetul în spații publice

Specialiștii recomandă prudență atunci când uilizăm internetul în spații publice. Una dintre cele mai sigure opțiuni este folosirea datelor mobile, mai ales că abonamentele de telefonie sunt acum mai accesibile.

În plus, experții recomandă folosirea unui firewall, a unui sistem VPN care să ascundă locația utilizatorului și schimbarea periodică a parolelor.

Aceste măsuri simple pot reduce semnificativ riscul ca datele personale sau bancare să ajungă în mâinile infractorilor cibernetici.