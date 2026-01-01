Explozie în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Mai mulți morți și răniți

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a spus, pentru AFP, Gaetan Lathion, purtătorul de cuvânt al poliției din cantonul Wallis, din sud-vestul Elveției.
Conform acestuia, sunt mai mulți răniți și morți.
Potrivit Le Figaro, explozia a avut loc în jurul orei locale 1.30 într-un bar popular printre turiști, în timp ce oamenii sărbătoreau Anul Nou.
Imaginile publicate de mass-media elvețiană arătau o clădire în flăcări și serviciile de urgență în apropiere.
(sursa: Mediafax)