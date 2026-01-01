x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Ian 2026   •   08:58
Explozie în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Mai mulți morți și răniți
Sursa foto: X-@FocusFR/Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana

Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian.

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a spus, pentru AFP, Gaetan Lathion, purtătorul de cuvânt al poliției din cantonul Wallis, din sud-vestul Elveției.

Conform acestuia, sunt mai mulți răniți și morți.

Potrivit Le Figaro, explozia a avut loc în jurul orei locale 1.30 într-un bar popular printre turiști, în timp ce oamenii sărbătoreau Anul Nou.

Imaginile publicate de mass-media elvețiană arătau o clădire în flăcări și serviciile de urgență în apropiere.

 

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: explozie elvetia Crans-Montana
