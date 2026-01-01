Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Explozie în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Mai mulți morți și răniți Explozie în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Mai mulți morți și răniți

Sursa foto: X-@FocusFR/Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana

Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian.