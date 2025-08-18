ExxonMobil va explora petrol și gaze în largul coastelor Trinidadului

ExxonMobil a convenit cu guvernul din Trinidad și Tobago explorarea unei suprafețe de peste 7.000 de kilometri pătrați în largul coastei estice, la adâncimi ce depășesc 600 de metri, potrivit AP.

Acordul, finalizat după șase luni de negocieri accelerate, marchează revenirea companiei în țara caraibiană după o pauză de peste două decenii.

John Ardill, vicepreședinte al ExxonMobil pentru explorare globală, a avertizat că nu există „garanții de succes”, dar a subliniat că unele dintre cele mai mari descoperiri recente din lume au avut loc în medii similare de ape adânci.

Compania va începe, în următoarele șase luni, un studiu geofizic pentru identificarea potențialelor zăcăminte, urmat de foraje de testare.

Folosind exemplul Guyanei, care a trecut de la descoperirea resurselor la producția de petrol în mai puțin de cinci ani, Ardill a afirmat că ExxonMobil vede „un potențial enorm” pentru un succes similar în Trinidad și Tobago.

Prim-ministrul Kamla Persad-Bissessar a promis că procesul va fi accelerat, dar a insistat că vor exista mecanisme stricte de supraveghere.

Ea a apărat decizia de a exploata resursele de hidrocarburi, în ciuda presiunilor internaționale pentru reducerea emisiilor de carbon, argumentând că țara are „un avantaj competitiv” în acest sector și nu ar trebui să renunțe la el.

