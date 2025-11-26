Fostul președinte francez Sarkozy riscă o a doua condamnare

Curtea de Casație din Paris va decide dacă o instanță inferioară a avut dreptate să-l condamne pentru finanțare ilegală în campania sa eșuată de realegere din 2012, potrivit AFP.

Dacă condamnarea lui Sarkozy va fi confirmată, acesta va executa o pedeapsă de șase luni, posibil cu o brățară electronică.

Sarkozy, președinte cu un singur mandat între 2007 și 2012, s-a confruntat cu o serie de provocări legale de când a părăsit funcția.

Audierea de miercuri este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare, după ce a fost trimis la închisoare luna trecută într-un caz separat, legat de o campanie electorală anterioară.

În acel proces, Sarkozy, în vârstă de 70 de ani a fost găsit vinovat că le-a permis consilierilor să încerce să colecteze bani pentru candidatura sa la președinție din 2007 de la liderul libian Moamar Gaddafi.

Cele 20 de zile petrecute după gratii l-au transformat în primul lider francez de după război care a ispășit o pedeapsă cu închisoarea, înainte de a fi eliberat pe 10 noiembrie sub supraveghere judiciară, în așteptarea unui apel și în acel caz.

Cazul analizat miercuri se concentrează pe acuzațiile conform cărora partidul de dreapta al lui Sarkozy a colaborat cu o firmă de relații publice, Bygmalion, pentru a ascunde costul real al candidaturii sale la realegere din 2012.

Procurorii au declarat că Sarkozy a cheltuit aproape 43 de milioane de euro pentru campania sa din 2012, aproape dublu față de suma permisă de 22,5 milioane de euro.

Spre deosebire de coinculpații săi, el nu a fost implicat în sistemul de facturare dublă despre care se presupune că este folosit pentru acoperirea costurilor, ci a fost tras la răspundere în calitate de beneficiar al finanțării ilegale a campaniei electorale, în calitatea sa de candidat.

Sarkozy a negat „orice responsabilitate penală” în acest caz, denunțând acuzațiile drept „minciuni”.

O curte de apel inferioară a confirmat în februarie anul trecut condamnarea sa în acest caz, dar Curtea de Casație ar putea dispune o rejudecare a procesului dacă apelul este considerat valid.

(sursa: Mediafax)