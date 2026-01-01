Un fost procuror afirmă că Trump este vinovat "dincolo de orice îndoială rezonabilă"

Preşedintele american îl acuză pe Jack Smith că întruchipează "instrumentalizarea" justiţiei împotriva sa de către opozanţii democraţi. Fostul procuror demarase două inculpări penale federale împotriva lui Donald Trump înainte de a le retrage după alegerile de anul trecut.



"Ancheta noastră a concluzionat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că preşedintele Trump s-a angajat într-un plan criminal pentru a inversa rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2020 şi a împiedica transferul legal de putere", a declarat Jack Smith, conform unei transcrieri a audierii sale publicate de Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanţilor.



Acest document confirmă informaţiile publicate la mijlocul lunii decembrie de presa americană, când, în spatele uşilor închise, fostul procuror special şi-a apărat activitatea.



Ales pentru prima dată în 2016, republicanul astăzi în vârstă de 79 de ani a contestat în mod constant alegerea democratului Joe Biden în 2020.



"Ancheta noastră a adunat, de asemenea, dovezi solide care demonstrează că preşedintele Trump a păstrat în mod deliberat documente clasificate după ce a părăsit funcţia în ianuarie 2021", a continuat Jack Smith.



Ambele cazuri au fost clasate după alegerea lui Donald Trump în noiembrie 2024, deoarece Departamentul de Justiţie a respins procedurile împotriva unui preşedinte în exerciţiu.



În urma anchetei sale, însă, Jack Smith a declarat că ar fi reuşit să obţină o condamnare "dacă nu ar fi fost alegerea lui Donald Trump şi revenirea sa iminentă la preşedinţie".



Fostul procuror special a respins, de asemenea, acuzaţiile de instrumentalizare a justiţiei. "Dacă aş fi întrebat astăzi dacă un fost preşedinte ar trebui urmărit penal pe baza aceloraşi fapte, aş face-o, indiferent dacă ar fi republican sau democrat", a afirmat Jack Smith.



De la revenirea la putere, Donald Trump a îndemnat în repetate rânduri Departamentul de Justiţie să lanseze proceduri împotriva lui Jack Smith şi a altor persoane pe care le consideră duşmani personali.

AGERPRES