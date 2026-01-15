Fotbaliști uciși în timpul protestelor din Iran. Fostul căpitan al naționalei acuză tăcerea FIFA

Protestele au început pe 28 decembrie, după ce comercianți dintr-un important complex comercial din Teheran au ieșit în stradă pentru a protesta față de creșterea bruscă a prețurilor alimentelor, alimentată de hiperinflație. Mișcarea s-a extins rapid în alte orașe din Iran, fiind întâmpinată cu o reprimare violentă din partea forțelor de securitate.

Organizațiile independente avertizează că numărul victimelor este în creștere și ar putea deveni unul dintre cele mai ridicate bilanțuri ale protestelor din istoria recentă a Iranului, scrie Euronews.

Printre victime se numără Mojtaba Torshiz, fost jucător la cluburi precum Tractor Tabriz, Nassaji Mazandaran sau Fajr Sepasi Shiraz. El și soția sa au fost împușcați mortal în orașul Qaemshahr, în nordul Iranului, potrivit surselor locale.

Autoritățile iraniene nu au oferit explicații oficiale privind circumstanțele morții. Relatări neoficiale susțin că cei doi ar fi fost împușcați de forțele de securitate. Cuplul avea doi copii, iar unele surse afirmă că soția ar fi supraviețuit inițial, fiind grav rănită.

O altă victimă este Rebin Moradi. Era un fotbalist în vârstă de doar 17 ani, legitimat la echipa de tineret a clubului Saipa. Tatăl său a declarat că anchetatorii i-au spus că fiul său a fost împușcat din spate. Atacul a fost de la mică distanță, glonțul traversându-i pieptul.

Potrivit relatărilor, autoritățile ar fi condiționat inițial predarea trupului neînsuflețit de acceptarea unui interviu pentru televiziunea de stat. Familia trebuia să susțină că adolescentul a fost ucis de „huligani”. Ulterior, tatăl a apărut la televiziune afirmând, în lacrimi, că fiul său a fost împușcat de aproape.

Amir Mohammad Kouhkan, portar și antrenor de futsal, a fost de asemenea ucis prin împușcare. Totul s-a petrecut în timpul protestelor din provincia Fars. Cu doar câteva ore înainte de moarte, acesta publicase pe Instagram o scenă din filmul Taxi Driver, însoțită de un mesaj sumbru, interpretat acum de mulți ca un semnal de disperare.

Fostul căpitan al naționalei Iranului, Masoud Shojaei, a criticat public lipsa de reacție a FIFA față de uciderea sportivilor iranieni. Într-o postare pe Instagram, el a întrebat când forul mondial va lua poziție în fața morții unor fotbaliști în timpul protestelor.

La rândul său, Saeid Mahmoudizad Azari, fost director executiv al mai multor cluburi din Iran, a descris situația drept un „masacru” și a acuzat autoritățile că etichetează protestatarii drept „teroriști” pentru a justifica violența extremă.

Organizațiile pentru drepturile omului cer anchete independente și transparente, sub supraveghere internațională, pentru a stabili responsabilitatea în cazul morții protestatarilor, inclusiv a sportivilor și a minorilor.

Deși autoritățile iraniene neagă amploarea represiunii, relatările independente vorbesc despre mii de morți și despre întreruperi masive ale internetului, folosite pentru a limita fluxul de informații din zonele afectate de proteste.

(sursa: Mediafax)