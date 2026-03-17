Surpriză în pădurile Hunedoarei: Reapariția unei specii dispărute de două secole

Cea mai mare specie de cerb din lume, elanul a revenit în țara noastră. Specialiștii au confirmat autenticitatea imaginilor și susțin că apariția sa readuce în discuție posibilitatea unei recolonizări naturale a acestuia.

Un vizitator din pădurile europene

Elanul a dispărut din România în urmă cu peste 200 de ani din cauza vânătorii excesive și a despăduririlor masive. Astăzi, populații stabile există în Polonia, Belarus și Ucraina, iar specialiștii cred că exemplarul filmat în Hunedoara ar fi venit din aceste zone, fiind doar în tranzit.

„n 2024 a mai fost filmat unul în județul Satu Mare. Cineva l-a filmat pe marginea unei șosele. Deocamdată este prematur să spunem că ar putea exista o recolonizare naturală, dar cu siguranță fenomenul merită urmărit”, a explicat biologul Alexandru Iftime pentru HotNews.

De ce a dispărut elanul?

Dispariția elanului din România a fost provocată de mai mulți factori.

„Cu siguranță era vânat, aceasta fiind una dintre explicații. Probabil că nu i-au convenit nici schimbările din mediu: antropizarea, defrișările, schimbările treptate ale climei. El a trăit inclusiv în perioada micii ere glaciare de la noi și în vremuri mai vechi. Cu siguranță au existat mai mulți factori care au contribuit la dispariția lui”, a adăugat biologul.

Biodiversitate și speranță

Reapariția elanului este un semnal pozitiv pentru biodiversitatea locală și readuce în discuție ideea că speciile pot reveni pe cale naturală, dacă mediul le oferă condiții adecvate.

Biologii recomandă monitorizarea atentă a zonelor în care au fost observate aceste exemplare pentru a înțelege dacă România ar putea deveni din nou habitat permanent pentru cea mai mare specie de cerb din lume, potrivit observatornews.ro.