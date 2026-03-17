Matcha, un aliat puternic în lupta cu alergiile de primăvară

Cercetarea indică faptul că matcha nu influențează direct sistemul imunitar, ci acționează asupra reflexului de strănut, reducând reacțiile declanșate de alergeni.

Ce este matcha și de ce este considerată benefică

Matcha este o pudră fină de ceai verde, obținută din frunze cultivate special, care sunt uscate și apoi măcinate. Aceasta este folosită atât pentru prepararea ceaiului tradițional japonez, cât și în diverse băuturi sau deserturi.

Numeroase studii au arătat că matcha conține niveluri ridicate de compuși biologic activi, precum antioxidanți și aminoacizi. Consumul acestui tip de ceai a fost asociat cu mai multe beneficii pentru sănătate, printre care:

susținerea sănătății inimii

îmbunătățirea funcțiilor cognitive

reducerea inflamațiilor din organism.

Cercetarea realizată de oamenii de știință japonezi

Profesorul Osamu Kaminuma, de la Institutul de Cercetare în Biologie și Medicină a Radiațiilor al Universității din Hiroshima, a analizat modul în care matcha poate influența simptomele rinitei alergice.

„Studiile pe oameni sugerează că ceaiul verde poate ameliora simptomele rinitei alergice, însă mecanismul exact nu este încă pe deplin înțeles”, a explicat cercetătorul, potrivit Mediafax.

În cadrul studiului, publicat în revista npj Science of Food, cercetătorii au testat efectele ceaiului matcha pe șoareci modificați genetic pentru a prezenta simptome similare febrei fânului.

Animalele au primit ceai matcha de două sau trei ori pe săptămână timp de peste cinci săptămâni. De asemenea, au primit o doză suplimentară cu aproximativ 30 de minute înainte de a fi expuse la un alergen care provoca simptome alergice.

Rezultatele experimentului

Cercetătorii au observat că șoarecii tratați cu matcha strănutau mult mai rar după expunerea la alergen.

Un aspect important este că matcha nu a modificat semnificativ reacțiile sistemului imunitar implicate în alergii, precum cele legate de anticorpii IgE, mastocite sau limfocite T.

În schimb, ceaiul matcha a redus activitatea neuronală asociată reflexului de strănut din trunchiul cerebral.

Cum acționează matcha asupra reflexului de strănut

Pentru a înțelege mecanismul, cercetătorii au analizat activitatea unei gene numite c-Fos, care indică reacțiile neurologice la stimuli puternici, precum expunerea la alergeni.

Analiza a fost realizată într-o zonă a creierului implicată direct în reflexul de strănut, numită nucleul caudal al trigemenului spinal ventral.

Rezultatele au arătat că:

expunerea la alergeni crește activitatea genei c-Fos

administrarea de matcha reduce semnificativ această activitate, apropiind-o de valorile normale.

Următorul pas: studii pe oameni

Cercetătorii subliniază că rezultatele sunt promițătoare, însă este nevoie de studii suplimentare pentru a confirma dacă efectele observate la animale se regăsesc și la oameni.

Potrivit profesorului Kaminuma, scopul final este dezvoltarea unei soluții naturale, bazate pe alimentație, care să completeze tratamentele existente pentru rinita alergică.

„Ne dorim să identificăm opțiuni alimentare susținute de dovezi științifice, care să ajute la ameliorarea simptomelor alergice”, a declarat cercetătorul.