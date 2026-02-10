Franța va începe să fabrice arme împreună cu Ucraina

Mihailo Fedorov a declarat că cele două țări au semnat o scrisoare de intenție care deschide calea pentru „proiecte comune la scară largă în sectorul industriei de apărare”, potrivit The Guardian.

El nu a specificat ce arme vor fi produse cu Franța sau când va începe producția. „Trecem de la aprovizionare la producție comună și soluții pe termen lung care consolidează sistematic apărarea noastră”, a declarat Fedorov pe Telegram după întâlnirea cu ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin, în capitala Ucrainei. Ucraina și Franța au discutat, de asemenea, despre noi livrări de arme și echipamente militare franceze către Kiev, inclusiv rachete Aster, avioane de vânătoare Mirage 2000 și sisteme de apărare aeriană SAMP-T.

Pe de altă parte, Ucraina deschide exporturile de arme produse pe plan intern, a declarat președintele Volodimir Zelenski – o modalitate prin care Kievul poate profita de progresele tehnologice din timpul războiului pentru a genera fonduri extrem de necesare. El a spus că 10 „centre de export” pentru armele ucrainene vor fi deschise în 2026 în toată Europa, adăugând că dronele de luptă, cunoscute și sub denumirea de vehicule aeriene fără pilot (UAV), se vor număra printre exporturi. „Astăzi, securitatea Europei este construită pe tehnologie și drone”, a spus Zelenski. „Toate acestea se vor baza în mare măsură pe tehnologia ucraineană și pe specialiștii ucraineni.”

