Franța interzice fumatul pe plaje, în parcuri sau în apropierea școlilor începând cu 1 iulie

Gata cu fumatul pe plaje, în parcuri, grădini publice, facilități sportive, stații de autobuz sau în apropierea școlilor. Cu două zile înainte de Ziua Mondială fără Tutun, prevăzută pentru sâmbătă, 31 mai, ministrul Muncii, Sănătății, Solidarității și Familiei, Catherine Vautrin, a anunțat interzicerea fumatului în toate aceste locuri publice de pe teritoriul țării începând cu 1 iulie 2025. „Acolo unde sunt copii, tutunul trebuie să dispară”, a pledat ea.

Nerespectarea interdicției „poate duce la o amendă de clasa a IV-a, adică 135 de euro”, precizează Catherine Vautrin, care consideră că libertatea de a fuma „se oprește acolo unde începe dreptul copiilor de a respira aer curat”.

Ministrul indică faptul că perimetrul de interdicție în jurul școlilor va fi precizat în decretul de punere în aplicare.

„Suntem în curs de a-l stabili împreună cu Consiliul de Stat și vom avea încredere în aleșii locali pentru a-l pune în aplicare în mod pragmatic”, a continuat ministrul.

Colegiile și liceele sunt, de asemenea, vizate de interdicție, în special pentru a evita ca „elevii de gimnaziu și liceu să fumeze în fața instituției lor de învățământ”.

„Fumatul ucide 75.000 de persoane în fiecare an în Franța. Aceasta reprezintă 200 de persoane pe zi. Este prima cauză de mortalitate evitabilă”, a justificat ea, înainte de a expune costul anumitor tipuri de cancer pentru sistemul de securitate socială. „O viață nu are preț, dar cancerul costă 150 de miliarde de euro pe an, ceea ce nu este puțin când ne gândim la situația financiară a modelului nostru social. Tutunul nu este doar o problemă individuală, ci un flagel colectiv”, a explicat ea.

În schimb, interdicția nu se aplică teraselor cafenelelor. „Ne concentrăm pe locurile unde sunt mulți copii. Nu suntem aici pentru a da lecții de morală, ci pentru a face prevenție”, a explicat ea.

În loc să vizeze adulții care fumează deja, ministrul dorește să vadă apariția unor „generații fără tutun”. Deși vapatul nu va fi interzis, Catherine Vautrin a anunțat că va „colabora” cu ANSES (Agenția Națională pentru Siguranța Sanitară a Alimentației, Mediului și Muncii) și cu Autoritatea Superioară pentru Sănătate (HAS), pentru a reduce „nivelul de nicotină autorizat” în aceste produse și „numărul de arome”. „Am nevoie de avize științifice și tehnice pentru a stabili detaliile” acestor măsuri, care ar urma să intre în vigoare „până la sfârșitul primului semestru al anului 2026”, a explicat ea. Și a precizat: „Produsele de vapat generează, de asemenea, dependență și sunt o poartă de acces către tutun”.

Ar trebui atunci să se interzică pur și simplu minorilor să fumeze? „Există într-adevăr un paradox în Franța, deoarece cumpărarea este interzisă minorilor, dar consumul nu este. Alte țări au trecut peste acest obstacol”, a răspuns ministrul. Deși a indicat că „urmărește cu atenție cifrele consumului”, Catherine Vautrin nu are în vedere o astfel de măsură în viitorul imediat. „Consider că acest plan este de natură să ducă la apariția primei generații fără tutun, dar nu exclud nimic în viitor”, a declarat ea.

Generalizarea spațiilor fără tutun, așa cum a anunțat Vautrin, face parte din măsurile enunțate în Programul național de luptă împotriva tutunului (PNLT) 2023-2027, prezentat de ministrul sănătății de atunci, Aurélien Rousseau, cu ambiția de a „răspunde provocării unei generații fără tutun începând din 2032”. De aproape cincisprezece ani, 1.600 de comune voluntare au extins deja interdicția de a fuma în locurile publice, parcuri, plaje, pârtii de schi, împrejurimile școlilor... adică 7.000 de spații fără tutun, în cadrul unor experimente locale însoțite de Liga împotriva cancerului.

Nu este prevăzută nicio creștere a prețurilor.

(sursa: Mediafax)