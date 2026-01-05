Franța va adopta noi măsuri pentru fermieri, pe fondul opoziției față de acordul Mercosur

Fermierii francezi au protestat în ultima lună împotriva unor probleme precum acordul comercial european planificat cu blocul sud-american Mercosur, precum și împotriva modului în care guvernul a gestionat o boală animală care a afectat efectivele de animale.

Potrivit Reuters, Lecornu a scris pe X că în curând va fi emis un decret guvernamental prin care se va anunța suspendarea importurilor unor produse care conțin reziduuri de substanțe interzise în Europa.

„Avocado, mango, guava, citrice, struguri și mere din America de Sud sau din alte părți nu vor mai fi permise pe teritoriul național”, a declarat Lecornu.

„Acesta este un prim pas pentru a ne proteja lanțurile de aprovizionare, consumatorii și pentru a lupta împotriva concurenței inegale, care reprezintă o problemă reală de justiție și echitate pentru fermierii noștri”, a adăugat el.

Germania și Spania susțin acordul Mercosur, dar oponenții din Franța spun că acordul comercial ar duce la importuri ieftine de produse sud-americane, în special carne de vită, care nu respectă standardele de mediu și de siguranță alimentară ale Uniunii Europene.

(sursa: Mediafax)