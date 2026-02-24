Furtuna de zăpadă paralizează SUA: Mii de zboruri anulate și pene masive de curent

O furtună de iarnă puternică a lovit luni Coasta de Est a Statelor Unite, aducând ninsori record și provocând perturbări majore în transport. Peste 5.700 de zboruri au fost anulate la nivel național, iar mai mult de 600.000 de locuințe și firme au rămas fără energie electrică în mai multe state, relatează BBC.

Serviciul Național de Meteorologie a raportat depuneri de aproape un metru de zăpadă în unele zone din Rhode Island și Massachusetts. În Central Park, New York, s-au înregistrat aproape 50 de centimetri, iar meteorologii avertizează că ninsoarea va continua până marți.

Rhode Island pare să fi fost cel mai afectat stat, Providence înregistrând acumulări de aproape 1 metru de zăpadă. Valoarea a depășit recordul anterior pentru o singură furtună, de aproximativ 75 cm, stabilit în 1978.

Meteorologii au descris fenomenul drept unul fără precedent, iar autoritățile și-au exprimat surprinderea față de intensitatea furtunii. Au fost impuse interdicții de circulație pentru deplasările neesențiale în Rhode Island, Connecticut și în anumite zone din Massachusetts.

Guvernatoarea statului Massachusetts, Maura Healey, a instituit o interdicție pentru deplasările neesențiale și a redus limita de viteză pe autostrăzi. Autoritățile au avertizat asupra condițiilor de vizibilitate aproape zero (whiteout), care fac deplasările extrem de periculoase.

Aproape 300.000 de consumatori din Massachusetts au rămas fără electricitate, inclusiv majoritatea locuitorilor din Cape Cod. Și în New Jersey și Connecticut s-au înregistrat pene de curent din cauza copacilor doborâți și a acumulărilor masive de zăpadă.

La New York, drumurile, podurile și autostrăzile au fost închise temporar în cadrul unei interdicții generale de circulație. Orașul, cu peste opt milioane de locuitori, a fost aproape paralizat.

Traficul aerian a fost grav afectat în marile aeroporturi. Platforma FlightAware a raportat peste 5.706 zboruri anulate în interiorul, către sau dinspre SUA.

Aproape toate zborurile au fost anulate pe aeroporturile LaGuardia, JFK, Boston Logan, Newark Liberty și Philadelphia International.

Autoritățile au lucrat pentru degajarea drumurilor, în condițiile în care vehiculele blocate au împiedicat intervenția utilajelor de deszăpezire. În Providence, sute de mașini au fost ridicate pentru a permite operațiunile de urgență.

Meteorologii avertizează că unele zone de coastă ar putea înregistra peste 60 de centimetri de zăpadă înainte ca furtuna să se retragă complet. Oficialii continuă să îndemne populația să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale.

