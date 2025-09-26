Trump susține că acordul pentru Gaza se apropie de final, iar ostaticii ar putea fi eliberați

„Se pare că avem un acord pentru Gaza. Cred că este un acord care va aduce ostaticii înapoi și va pune capăt războiului”, a declarat Trump jurnaliștilor, înainte de a părăsi Casa Albă pentru a participa la turneul de golf Ryder Cup din New York.

În timp ce lideri internaționali s-au reunit săptămâna aceasta la Națiunile Unite, SUA au prezentat un plan de pace pentru Orientul Mijlociu, cuprinzând 21 de puncte, menit să pună capăt războiului de aproape doi ani din Gaza dintre Israel și Hamas.

Propunerea a fost distribuită marți oficialilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan, potrivit trimisului special american Steve Witkoff.

Trump, care rămâne cel mai ferm aliat al Israelului pe scena internațională, a declarat că a discutat joi cu reprezentanți ai mai multor țări din Orientul Mijlociu, precum și cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

(sursa: Mediafax)