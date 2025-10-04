Georgienii, chemaţi la urne pentru alegeri locale, opoziţia cere organizarea de proteste

Premierul georgian Irakli Kobahidze a promis un răspuns sever al poliţiei la orice tulburări în ţară şi pentru a zădărnici obiectivele "revoluţionare" ale celor care îndeamnă la proteste.



În opinia sa, obiectivele opoziţiei sunt sortite eşecului. "Vrem să avertizăm pe toată lumea încă o dată", a declarat el. "Nu ajungeţi să vă petreceţi mulţi ani după gratii", a mai spus el.



Aceste alegeri locale sunt boicotate de mai multe partide de opoziţie, inclusiv de Mişcarea Naţională Unită (UNM), fondată de fostul preşedinte Mihail Saakaşvili, care el însuşi şi-a îndemnat susţinătorii să iasă în stradă.



Pentru partidul de guvernământ Visul Georgian, controlat de miliardarul Bidzina Ivanişvili, votul reprezintă primul test electoral de la criza politică declanşată de alegerile parlamentare din octombrie 2024, pe care le-a câştigat.



Aceste alegeri, denunţate de opoziţie ca fiind fraudate, au fost urmate de luni de proteste dur reprimate în această ţară din Caucaz, situată între Turcia şi Rusia, al cărei guvern este acuzat că s-a apropiat de Moscova printr-o serie de legi represive.



Lideri ai opoziţiei, jurnalişti şi activişti: aproximativ şaizeci de persoane au fost arestate în ultimul an, potrivit ONG-urilor pentru drepturile omului, pentru care miza alegerilor de sâmbătă depăşeşte cu mult simpla reînnoire a mandatelor aleşilor locali.



Amnesty International a declarat într-un comunicat că alegerile au loc pe fondul unor represalii politice grave împotriva figurilor opoziţiei şi a societăţii civile.



"Cu lideri ai opoziţiei încarceraţi şi organizaţii ale societăţii civile atacate...Drepturile oamenilor la libertatea de exprimare, asociere şi întrunire paşnică sunt înăbuşite", a declarat ONG-ul.



La putere din 2012, Visul Georgian s-a prezentat iniţial ca o alternativă liberală la Mihail Saakaşvili, lider reformator pro-european care a condus ţara timp de aproape zece ani din 2004 şi a plecat în exil în Ucraina după ce şi-a încheiat cel de-al doilea mandat prezidenţial.



Însă, de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, partidul a fost acuzat că doreşte o apropiere de Moscova, inclusiv prin măsuri anti-LGBT şi o lege privind "agenţii străini", criticată de Uniunea Europeană. Procesul de aderare a Georgiei la UE a fost suspendat.



Formaţiunea Visul Georgian respinge aceste acuzaţii şi susţine că promovează "stabilitatea" în ţară.



Un sondaj recent realizat de Institutul pentru Studii şi Analize Sociale estimează cota de popularitate a partidului de guvernământ la aproximativ 36%, opoziţia fiind susţinută de 54% dintre georgieni.



Această opoziţie este divizată însă. În timp ce partidul lui Saakaşvili boicotează alegerile locale şi cere organizarea de proteste, alte partide, precum Lelo şi For Georgia, susţin candidaţii.

AGERPRES