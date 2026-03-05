Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian avansează la Indian Wells

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   08:14
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au căștigat primele meciuri la Indian Wells și au avansat în turul următor al turneului WTA 1000.

Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a trecut în trei seturi de germanca Tatjana Maria, aflată pe locul 59 în clasamentul WTA.

Jucătoarea din România s-a impus într-o partidă de aproape două ore cu 6-4, 4-6, 6-3.

În turul următor, Sorana Cîrstea va juca împotriva Dianei Shnaider, jucătoare aflată pe locul 20 în clasamentul mondial.

Jaqueline Cristian, numărul 35 în clasament, a trecut joi de jucătoarea din Indonezia Janice Tjen. Românca s-a impus cu 4-6, 6-4, 7-6.

În turul secund, Jaqueline Cristian va juca cu Maya Joint, jucătoare din Australia aflată pe locul 29 în clasamentul WTA.

A treia româncă de la Indian Wells, Gabriela Ruse, a fost eliminată de Ajla Tomljanovic, scor 7-5, 6-2.

(sursa: Mediafax)

