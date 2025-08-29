Giorgia Meloni, „scârbită” după ce imagini cu ea și alte femei au apărut pe un site pornografic

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că este „scârbită” de faptul că imagini cu ea și alte femei au fost publicate pe platforma pornografică Phica, un site italian cu peste 700.000 de abonați care a fost închis după izbucnirea scandalului.

Conform The Guardian, printre femeile vizate se află sora premierului, Arianna Meloni, precum și lidera opoziției, Elly Schlein.

Fotografiile au fost preluate din surse publice sau de pe rețelele sociale, fără consimțământul celor vizate, și au fost modificate pentru a evidenția părți ale corpului ori pentru a le plasa în ipostaze sexuale.

Imaginile erau însoțite de comentarii vulgare și sexiste.

„Îmi exprim solidaritatea față de toate femeile care au fost jignite și violate în demnitatea lor. Este revoltător ca, în 2025, să existe încă oameni care cred normal să calce în picioare demnitatea unei femei ascunzându-se în spatele anonimatului”, a declarat Meloni pentru Corriere della Sera.

Phica, o platformă activă din 2005 și a cărei denumire este un joc de cuvinte vulgar, funcționa de ani de zile în ciuda plângerilor depuse de femei.

După dezvăluirea scandalului, mai multe personalități politice din Partidul Democrat au sesizat poliția, care a deschis o anchetă.

În secțiunea „VIP” a site-ului au fost identificate imagini trucate cu femei cunoscute din Italia.

În urmă cu o săptămână, compania Meta a închis și grupul de Facebook „Mia Moglie” („Soția mea”), unde bărbați împărtășeau fotografii intime cu soțiile sau femei necunoscute.

Meloni a cerut ca vinovații să fie sancționați exemplar și a avertizat că „orice conținut aparent inofensiv poate deveni, în mâini greșite, o armă teribilă”.

(sursa: Mediafax)