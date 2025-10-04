Greta Thunberg spune că este reținută în Israel într-o celulă infestată cu ploșnițe

Greta Thunberg, una dintre cele mai cunoscute voci ale activismului pentru climă, a declarat oficialilor suedezi care au vizitat-o în închisoare că este ținută într-o celulă infestată cu ploșnițe și că nu primește suficientă hrană și apă, potrivit unei corespondențe citate de The Guardian.

Activista, în vârstă de 22 de ani, a mai spus că a dezvoltat iritații pe piele și că a fost obligată să stea ore întregi pe suprafețe tari.

Thunberg a fost reținută împreună cu alți 436 de activiști, parlamentari și avocați, membri ai Global Sumud Flotilla, o coaliție de peste 40 de nave care încercau să spargă blocada maritimă impusă de Israel asupra Gazei de 16 ani.

Toți au fost arestați de forțele israeliene și sunt deținuți la închisoarea de maximă securitate Ketziot din deșertul Negev, folosită în mod obișnuit pentru prizonieri palestinieni.

Alți deținuți au relatat că Thunberg ar fi fost forțată să țină în mâini steaguri pentru fotografii, fără să știe unde ar putea fi distribuite imaginile.

Avocații organizației pentru drepturile omului Adalah au acuzat autoritățile israeliene de încălcări sistematice ale drepturilor activiștilor, de la lipsa accesului la apă și medicamente până la abuzuri verbale și fizice.

Într-o vizită la portul Ashdod, ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, i-a numit pe membrii flotilei „teroriști” și a cerut ca aceștia să fie închiși, nu deportați.

(sursa: Mediafax)