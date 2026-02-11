Lavrov: Rusia va lua măsuri, „inclusiv militare”, dacă Groenlanda se va militariza

„Desigur, în cazul militarizării Groenlandei și al creării de capacități militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv contramăsuri militare și tehnice”, a declarat Lavrov într-un discurs adresat parlamentarilor ruși, citat de AFP.

Mai multe țări europene au trimis contingente mici de trupe în Groenlanda în ultimele săptămâni, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat, cu mai multe ocazii, că dorește să anexeze insula arctică.

Groenlanda, care are o populație de 57.000 de locuitori, este de zeci de ani un teritoriu autonom al Danemarcei.

Luna trecută, Trump a renunțat la amenințările de anexare a Groenlandei, după ce a declarat că a încheiat un acord „cadru” cu liderul NATO, Mark Rutte, pentru a asigura o influență mai mare a SUA.

Luna trecută, Lavrov a precizat că nu are niciun interes în a interveni în chestiunile Groenlandei și că Washington-ul știa că Rusia nu are niciun plan pentru a obține controlul țării. Cu toate acestea, Lavrov a precizat atunci că Moscova „monitorizează situația geopolitică” din jurul insulei.

(sursa: Mediafax)