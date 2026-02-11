x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Lavrov: Rusia va lua măsuri, „inclusiv militare”, dacă Groenlanda se va militariza

Lavrov: Rusia va lua măsuri, „inclusiv militare”, dacă Groenlanda se va militariza

de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   19:45
Lavrov: Rusia va lua măsuri, „inclusiv militare”, dacă Groenlanda se va militariza
Sursa foto: Hepta/Moscova avertizează că va lua măsuri dacă Groenlanda se militarizeazăl

Ministrul rus al Externelor, Serghei Lavrov, a amenințat, miercuri, că Rusia va lua măsuri dacă „vestul” își va extinde prezența militară în Groenlanda.

„Desigur, în cazul militarizării Groenlandei și al creării de capacități militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv contramăsuri militare și tehnice”, a declarat Lavrov într-un discurs adresat parlamentarilor ruși, citat de AFP.

Mai multe țări europene au trimis contingente mici de trupe în Groenlanda în ultimele săptămâni, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat, cu mai multe ocazii, că dorește să anexeze insula arctică.

Groenlanda, care are o populație de 57.000 de locuitori, este de zeci de ani un teritoriu autonom al Danemarcei.

Luna trecută, Trump a renunțat la amenințările de anexare a Groenlandei, după ce a declarat că a încheiat un acord „cadru” cu liderul NATO, Mark Rutte, pentru a asigura o influență mai mare a SUA.

Luna trecută, Lavrov a precizat că nu are niciun interes în a interveni în chestiunile Groenlandei și că Washington-ul știa că Rusia nu are niciun plan pentru a obține controlul țării. Cu toate acestea, Lavrov a precizat atunci că Moscova „monitorizează situația geopolitică” din jurul insulei.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: groenlanda lavrov Rusia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri