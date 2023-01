Prințul Harry îl acuză pe prințul William de atac fizic

Ziarul a relatat că în carte este prezentată o ceartă între cei doi din cauza soției prințului Harry, Meghan.

Palatul Kensington a declarat că "nu are niciun comentariu de făcut", iar palatul Buckingham, reședința regelui, nu a răspuns încă la o solicitare de comentarii a BBC.

Memoriile vor fi publicate marțea viitoare, dar The Guardian a declarat că a obținut o copie.

Potrivit The Guardian, în carte se spune că scandalul a fost declanșat de comentariile pe care prințul William i le-a făcut în 2019. Prințul Harry, spune ziarul, scrie că fratele său a criticat căsătoria sa cu Meghan Markle - și că prințul William a descris-o ca fiind "dificilă", "nepoliticoasă" și "abrazivă".

Prințul Harry a descris ceea ce s-a întâmplat în continuare, inclusiv o presupusă altercație fizică.

"M-a apucat de guler, smulgându-mi lanțul de la gât, și m-a trântit la podea. Am aterizat pe bolul câinelui, care s-a spart sub mine, bucățile tăindu-mă. Am rămas acolo o clipă, amețit, apoi m-am ridicat în picioare și i-am spus să iasă afară."

Prințul Harry scrie că fratele său l-a îndemnat să riposteze și a refuzat să o facă, potrivit The Guardian, dar prințul William a părut ulterior "plin de regrete și și-a cerut scuze".

Editorii de la Penguin Random House nu au confirmat încă dacă extrasele scurse din carte sunt autentice, dar prințul Harry a vorbit recent despre relația sa tulbure cu fratele său.

În documentarul Netflix despre Harry and Meghan, prințul Harry descrie o întâlnire la care a participat cu fratele și tatăl său, actualul rege.

Prințul Harry a descris întâlnirea de la începutul anului 2020, la care a participat și regretata regină, ca fiind "terifiantă".

"A fost terifiant să îl am pe fratele meu țipând și strigând la mine și pe tatăl meu spunând lucruri care pur și simplu nu erau adevărate, iar bunica mea să stea liniștită acolo", a spus el.

The Guardian spune că prințul Harry detaliază o întâlnire cu Charles, pe atunci prinț de Wales, și prințul William după înmormântarea bunicului său, prințul Phillip, în aprilie 2021.

Potrivit ziarului, Prințul Harry scrie că tatăl său a stat între el și Prințul William și a spus: "Vă rog, băieți, nu-mi faceți ultimii ani de viață o nenorocire".

"Pentru Harry, aceasta este, în sfârșit, povestea lui", a declarat Penguin Random House într-un anunț publicitar în octombrie.

(sursa: Mediafax)