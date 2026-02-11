Ideologii lui Putin cer un atac nuclear asupra NATO. „Acum este momentul să lovim!”

Ultimele emisiuni propagandistice difuzate de televiziunea de stat din Rusia au fost dominate de apeluri radicale la o escaladare militară cu Vestul.

Principalii ideologi ai Kremlinului susțin că scandalul Epstein, intens mediatizat în Statele Unite și Marea Britanie, ar demonstra „decadența morală” a elitelor occidentale.

Potrivit „portavocilor” lui Putin, Rusia ar trebui să renunțe la orice încercare de negociere cu președintele american Donald Trump și să valorifice ceea ce radicalii de la Moscova numesc o „oportunitate istorică” de a extinde războiul din Ucraina, inclusiv prin utilizarea armelor nucleare.

Cel mai vocal dintre aceștia, propagandistul Vladimir Soloviov, s-a autointitulat „maniac nuclear” și le-a spus telespectatorilor, în cadrul emisiunii sale de seară, finanțată de Kremlin și difuzată pe 11 fuse orare, că Rusia ar trebui să recurgă la arme nucleare tactice.

„Trebuie să lovim cu arme nucleare tactice. După cum știți, sunt un susținător al clubului maniacilor nucleari”, a declarat Soloviov în direct, potrivit site-ului publicației britanice „Daily Express”.

La rândul său, ideologul ultranaționalist Aleksandr Dughin, considerat o figură-cheie în cercurile de influență ale Kremlinului, a afirmat că „Occidentul începe să se prăbușească sub ochii noștri, din cauza dosarelor Epstein”, iar Rusia și China ar trebui să profite de „colapsul total al sistemului occidental”.

„Prea multe concesii”

„Acum este momentul pentru un contraatac!”, a declarat Dughin, susținând că Rusia a făcut prea multe concesii strategice în ultimii ani, inclusiv în Siria, Venezuela sau Orientul Mijlociu, și avertizând că Iranul ar putea fi următoarea țintă.

Dughin a cerut pregătiri imediate pentru un război nuclear și sprijin necondiționat pentru Iran în fața presiunii militare americane din regiune. El a descris Teheranul drept „ultimul bastion” înainte ca Rusia să devină ținta directă.

În același timp, ideologul rus a respins orice posibilă înțelegere cu Donald Trump privind pacea în Ucraina, declarând că liderul american ar privi Rusia doar ca pe „un vasal obedient”. Dughin a adăugat apoi că Occidentul reprezintă „răul absolut”.

Declarațiile reflectă o intensificare a retoricii extremiste în spațiul mediatic rus, într-un moment de tensiuni geopolitice crescute și de incertitudine în privința evoluției războiului din Ucraina.

Nu este pentru prima dată când Aleksandr Dughin și Vladimir Soloviov îi cer public lui Vladimir Putin să ia în calcul atacuri nucleare asupra statelor membre NATO.

Îndemnurile la astfel de lovituri s-au intensificat însă în ultimele zile, în pofida faptului că un astfel de atac, nuclear sau convențional, asupra unui stat NATO ar declanșa automat obligația alianței de a răspunde colectiv, conform articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic.

Astfel, în timp ce diplomația internațională încearcă să impună un calendar al negocierilor, mesajele transmise la televiziunile Kremlinului indică o direcție opusă: normalizarea ideii de război nuclear și transformarea amenințării globale într-un instrument de propagandă internă.

Moscova intensifică atacurile

În paralel cu intensificarea retoricii propagandistice de la Moscova, autoritățile ucrainene anunță zilnic atacuri aeriene rusești asupra unor zone rezidențiale, precum și a infrastructurii energetice a țării.

Lovituri de amploare au avut loc chiar și la scurt timp după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că Statele Unite au stabilit luna iunie drept termen-limită pentru ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace.

O lovitură aeriană asupra orașului Kramatorsk, din regiunea Donețk, a declanșat un incendiu într-un bloc de locuințe cu nouă etaje, provocând victime în rândul civililor, au anunțat autoritățile ucrainene.

Concomitent, o femeie şi fiica sa în vârstă de 11 ani au fost ucise, marţi, în bombardamentele ruse asupra oraşului Sloviansk, din provincia Doneţk.

De asemenea, şapte persoane au fost rănite în aceste lovituri aeriene asupra oraşului Sloviansk, către care trupele ruse avansează lent, a scris pe Telegram guvernatorul Vadim Filaşkin.

„Printre cei răniţi se află o fetiţă de șapte ani. Evaluăm numărul victimelor şi amploarea pagubelor materiale”, a adăugat el, publicând imagini ale mai multor clădiri în flăcări, cu ferestrele sparte. „În fiecare zi, în provincia Doneţk, ruşii comit noi crime de război”, a adăugat Filaşkin.

Această provincie, unde au loc luptele cele mai violente de pe frontul din Ucraina, este parţial controlată de forţele Kievului, fiind una dintre cele patru provincii ucrainene, în afară de peninsula Crimeea, a căror anexare este revendicată de Rusia.

Concomitent, un atac al forţelor ruse a avariat, ieri, un obiectiv energetic din regiunea ucraineană Odesa, a anunţat marţi compania de energie ucraineană DTEK.

„Avariile sunt extinse. Reparaţiile vor dura mult timp pentru a reface echipamentul”, a menţionat DTEK, într-un mesaj pe aplicaţia Telegram.

Anterior, guvernatorul regional Oleh Kiper a anunţat că unele locuinţe din regiune au rămas parţial fără energie electrică. „În cursul nopţii, inamicul a lansat un atac cinic asupra infrastructurii energetice a regiunii Odesa”, a scris Kiper.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹